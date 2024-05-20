Война Восемьсот семнадцатый день. Онлайн «Медузы»

«Агентство»: YouTube начал блокировать в России видео об уклонении от военной службы

YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал на территории России несколько видео об уклонении от призыва или мобилизации, сообщает «Агентство».

Под блокировку попали видео каналов «Дозор в Волгограде», «Школа призывника» и независимого регионального СМИ.

На канале «Дозор в Волгограде» (29 тысяч подписчиков) YouTube заблокировал ролики «Как скрываться от военкомата» и «Уклоняйтесь правильно», рассказал создатель проекта Евгений Кочегин. Первое уведомление о блокировке канал получил в декабре 2023 года. В конце февраля YouTube переслал само требование РКН. В нем блокировка объяснялась размещением «информации о способах и методах уклонения от прохождения военной службы по призыву»

На канале «Школа призывника» (21 тысяча подписчиков) YouTube заблокировал видео «Уголовка поможет не служить». В удаленном видео независимого регионального СМИ эксперт отвечал на вопросы о том, как избежать призыва на военную службы.