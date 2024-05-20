Война Восемьсот семнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Проект DeepState сообщил, что войска РФ продвинулись в районе 10 населенных пунктов. Генштаб ВСУ называет ситуацию на фронте «напряженной, но контролируемой».
- Минобороны РФ: за ночь сбиты семь украинских беспилотников.
- Воздушные силы ВСУ: все 29 российских дронов, запущенных по Украине в ночь на 20 мая, уничтожены.
- Апелляционный суд не стал менять приговор Дарье Треповой, осужденной на 27 лет по делу о теракте, в результате которого погиб «военкор» Владлен Татарский.
Число погибших в результате обстрела базы отдыха под Харьковом выросло до семи
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что спасатели обнаружили в селе Черкасская Лозовая фрагменты тела мужчины. Таким образом, число погибших в результате российского обстрела базы отдыха, который произошел 19 мая, выросло до семи человек. Пострадали 28 человек.
Школьникам в Севастополе разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ из-за атак на город
Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в 2024 году сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) будет добровольной.
«Вы все видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе: за прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей», — написал глава аннексированного города.
Он добавил, что для школьников, которым результаты итоговой аттестации нужны для поступления в вузы, экзамены проведут «со всеми мерами предосторожности».
Ровно два года назад — после трех месяцев осады — российская армия захватила «Азовсталь». С тех пор мариупольский завод стал символом украинского сопротивления, который долгое время отвлекал на себя значительные силы российской армии. Это не первая война, которую увидело ключевое предприятие Мариуполя. Жизнь «Азовстали» продлилась чуть больше 90 лет. Весной 2023 года рассылка Kit подробно рассказала о почти вековой истории завода и его возможном будущем. С разрешения редакции «Медуза» публикует этот текст целиком.
Суд отказался ужесточать приговор Дарье Треповой, которую приговорили к 27 годам лишения свободы, передает «Медиазона».
Прокуратура требовала увеличить срок до 28 лет.
Минобороны России в своей сводке сообщает, что российские войска захватили населенный пункт Белогоровка в Луганской области.
«Агентство»: YouTube начал блокировать в России видео об уклонении от военной службы
YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал на территории России несколько видео об уклонении от призыва или мобилизации, сообщает «Агентство».
Под блокировку попали видео каналов «Дозор в Волгограде», «Школа призывника» и независимого регионального СМИ.
На канале «Дозор в Волгограде» (29 тысяч подписчиков) YouTube заблокировал ролики «Как скрываться от военкомата» и «Уклоняйтесь правильно», рассказал создатель проекта Евгений Кочегин. Первое уведомление о блокировке канал получил в декабре 2023 года. В конце февраля YouTube переслал само требование РКН. В нем блокировка объяснялась размещением «информации о способах и методах уклонения от прохождения военной службы по призыву»
На канале «Школа призывника» (21 тысяча подписчиков) YouTube заблокировал видео «Уголовка поможет не служить». В удаленном видео независимого регионального СМИ эксперт отвечал на вопросы о том, как избежать призыва на военную службы.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 140 боевых столкновений;
- Армия РФ нанесла пять ракетных ударов и 55 авиационных ударов.
- На харьковском направлении ВСУ отражают атаку ВС РФ в направлении села Старица, ситуация контролируемая. Кроме того, украинские подразделения осуществили мероприятия по усилению оборонительных рубежей и позиций в определенных районах;
- На покровском направлении ситуация напряженная. С начала суток армия РФ 12 раз атаковала позиции украинских войск. Боевые действия продолжаются в районах Евгеновки, Лозовой, Сокола, Новопокровского и Новоселовки Первой. Напряженная ситуация юго-западнее Очеретино, принимаются меры для стабилизации обстановки;
- На северском направлении количество российских атак по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилось. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения. ВС РФ пытаются вытеснить украинские подразделения в районе Раздолевки Донецкой области;
- На Краматорском направлении отбиты две попытки армии РФ идти вперед в районах Ивановского и Андреевки. Продолжаются еще два боестолкновения неподалеку от Клещеевки.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Глава самопровозглашенной ЛНР сообщает о пяти пострадавших в результате обстрела
По его словам, поселок Юбилейный в окрестностях Луганска обстреляли французскими ракетами SCALP-EG. В результате загорелся жилой дом.
Пострадавшим оказывается помощь.
В результате ракетного удара по Изюму поврежден памятник архитектуры
Харьковская областная прокуратура сообщает, что в ночь на 20 мая российские войска нанесли удар по городу Изюм ракетой «Искандер-М». В результате был поврежден дом культуры, который является памятником архитектуры.
О пострадавших не сообщается.
Гособвинение потребовало увеличить срок Дарье Треповой до 28 лет
В апелляционном военном суд проходит рассмотрение представления прокуратуры на приговор Дарье Треповой, которой назначили 27 лет колонии по делу о теракте, в результате которого погиб «военкор» Владлен Татарский.
Как передает «Медиазона», гособвинение потребовало увеличить срок Треповой до 28 лет.
- Ранее в Генпрокуратуре называли 27-летний срок, назначенный Треповой судом, «излишне мягким».
- Дарья Трепова 2 апреля 2023 года во время «творческого вечера» Владлена Татарского в кафе Street Food Bar № 1 в Санкт-Петербурге вручила «военкору» статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате взрыва Татарский погиб, 40 человек пострадали. Суд признал Трепову виновной в теракте, незаконном перемещении взрывчатки и использовании поддельных документов.
Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли окрестности оккупированного Луганска, под удар попали жилые кварталы поселка Юбилейный.
О пострадавших и повреждениях он не сообщил. На фото, размещенном в телеграм-канале Пасечника, можно увидеть выбитые стекла в одном из домов.
В Запорожской области во время тушения пожара на спасателей сбросили боеприпас с дрона. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
19 мая спасатели тушили пожар в доме после обстрела в селе Новоандреевка. В этот момент, как утверждает ГСЧС, российские войска сбросили боеприпас с дрона. В результате один спасатель получил незначительные ранения.
Специалисты зафиксировали повреждения на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, который 19 мая атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил ТАСС директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.
Масштаб и размер повреждений «будут устанавливаться», добавил он. По словам Труднева, специалисты также нашли уязвимости в обороноспособности Славянского НПЗ.
«Только что провели планерку по обороне нашего завода. Есть дыры в обороноспособности, мы учли и будем над этим работать. Это основная задача», — заявил он.
- Глава Славянского района Роман Синяговский накануне сообщал, что на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников. После этого завод приостановил работу.
Украинские СМИ сообщают о взрыве в оккупированном Луганске. Что именно произошло в городе, пока неизвестно.
Ровно два года назад, 20 мая 2022 года, Россия объявила о взятии Мариуполя. Последним оплотом обороны был завод «Азовсталь» — бойцы ВСУ (в том числе из полка «Азов») защищали его на протяжении двух месяцев, однако в итоге были вынуждены сдаться армии РФ. Всего, по словам Владимира Зеленского, в плен попало более двух с половиной тысяч военных. Некоторые из них смогли вернуться домой в результате обменов. Спецкор «Медузы» Елизавета Антонова поговорила с украинской медсестрой, которая была в числе защитников «Азовстали» и провела в российском плену больше года.
24-летнего новосибирца Илью Бабурина приговорили к 25 годам колонии за несостоявшийся поджог военкомата
Приговор вынес 2-й Восточный окружной военный суд. Бабурина признали виновным по нескольким статьям, в том числе по госизмене и покушении на организацию террористического акта. Илья Бабурин должен будет провести пять лет в тюрьме и 20 — в колонии строгого режима. Обвинение запрашивало для него 26 лет колонии.
Он не признал вину и назвал дело против него «абсурдом, с помощью которого правоохранители зарабатывают звездочки на погоны». Проект «Зона солидарности» сообщал, что Бабурин регулярно подвергается давлению и издевательствам в СИЗО.
Бабурин был задержан в сентябре 2022 года. ФСБ утверждала, что он пытался поджечь военкомат «в целях оказания помощи» украинскому полку «Азов». Поджог при этом не состоялся и в результате никто не пострадал.
В 2023 году, когда Бабурин уже находился в СИЗО, в его деле начали появляться новые статьи — в том числе о госизмене. Ему вменили незаконную покупку GPS-маячка с микрофоном и поджог музыкальной школы, а также назвали его участником «Азова».
ВСУ отчитались о 29 сбитых дронах
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 20 мая российские войска атаковали Украину с помощью 29 дронов-камикадзе и баллистической ракеты «Искандер-М».
Согласно данным ВСУ, все дроны были сбиты в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях.
Минобороны РФ сообщает о семи сбитых беспилотниках
Ночью 20 мая силы ПВО уничтожили и перехватили над территорией России семь украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
Пять дронов было сбито над Белгородской областью, два — над Курской областью.
Здравствуйте! Начинается 817-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.