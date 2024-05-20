Путин назначил заместителем Белоусова бывшего министра по делам Крыма

Владимир Путин назначил Олега Савельева на должность заместителя министра обороны РФ, руководителя аппарата министерства. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

До нынешнего момента Савельев был аудитором Счетной палаты. В 2014-2015 годах он занимал пост министра РФ по делам Крыма. После него эту должность ликвидировали. Савельев с 2014 года находится под санкциями США, позже был включен в санкционные списки Евросоюза, Украины, Австралии, Канады.

До этого он с 2008 года был заместителем министра экономического развития РФ.

Савельев стал первым заместителем нового министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Генерал-полковник Юрий Садовенко, занимавший пост руководителя аппарата Минобороны РФ, отправлен в отставку. Он считается ближайшим соратником Сергея Шойгу, под руководством которого с 2002 года работал в МЧС и Минобороны РФ.

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