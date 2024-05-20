В Казахстане задержали контрактника, сбежавшего из российской армии Это не единственный случай преследования российских дезертиров в стране, выяснили «Важные истории»

Плакат на одной из улиц Приозерска Wikimedia Commons

В конце апреля российские военные следователи задержали в Казахстане российского контрактника Камиля Касимова, дезертировавшего из армии, чтобы не участвовать в войне, рассказали «Важным историям» брат Касимова и казахстанский правозащитник Артур Алхастов.

Касимова задержали прямо на работе в Астане. По словам его брата Рашита, Камиль смог дважды ему позвонить — в первый раз он сказал, что его везут в город Приозерск, во второй — что он находится под следствием и его допрашивали. После этого с Рашитом Касимовым связался российский следователь, сообщивший, что Камиль стал фигурантом дела о дезертирстве (статья 338 УК).

Приозерск находится в аренде у России по договору с Казахстаном. В городе дислоцируется российская военная часть и работает 496-й военно-следственный отдел Следственного комитета России.

Как пишут «Важные истории», именно этот отдел занимается делом Касимова, хотя тот служил в воинской части на территории Улан-Удэ, и вести его дело должно местное следственное военное управление.

Cлучай Касимова «Важные истории» называют не единственным примером преследования россиян, сбежавших от военной службы в Казахстан. Еще один дезертир рассказал журналистам, что получил сообщение от руководителя 496-го военно-следственного отдела СК, пытавшегося выйти с ним на связь (имя руководителя не называется). По словам военного, ему известно, что в России против него возбуждено уголовное дело по статье о самовольном оставлении части (часть 5 статьи 337 УК) и он находится в розыске.

Другой россиянин, служивший в том же военном округе, что и Касимов, и также дезертировавший из армии и сбежавший в Казахстан, рассказал журналистам, что в мае его задержали сотрудники местных правоохранительных органов, одетые в штатское. «Постучались в квартиру, представились оперативниками, уломали, надели наручники, посадили в гражданскую машину и повезли в ОВД. Сказали, что на меня пришла ориентировка из России», — говорит собеседник «Важных историй». По его словам, против него также возбуждено дело по статье о самовольном оставлении части. Город, в котором был задержан дезертир, не указывается. После задержания его отпустили из ОВД «благодаря местным правозащитникам», пишут «Важные истории». Спустя какое время это произошло, не уточняется.

О случаях выдачи российских военных, бежавших в Казахстан, пока не известно. Единственным россиянином, которому не удалось укрыться в Казахстане, остается майор Михаил Жилин, который попытался уехать спустя несколько дней после объявления мобилизации в сентябре 2022 года. Его задержали казахстанские пограничники. В декабре того же года его выслали в Россию — однако, как рассказывала его жена, не по экстрадиционному запросу, а в порядке депортации за нарушение границы. Российский суд приговорил Жилина к шести с половиной годам колонии.

Камиля Касимова, по информации «Важных историй», до сих пор удерживают на территории российской воинской части в Приозерске. Связи с ним нет. Близкие опасаются, что его могут вывезти в Россию, хотя, как отмечает казахстанский правозащитник Артур Алхастов, по законодательству Казахстана воинские преступления не относятся к экстрадиционным статьям. Он называет задержание с участием российских правоохранительных органов на территории Казахстана первым известным случаем — и говорит, что теперь «местное сообщество дезертиров чувствует себя напряженно».

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