В Армении задержали дезертировавшего из армии россиянина. Он заявил, что сам решил вернуться в Россию, узнав, что его дело закрыто Но из Армении его не выпускают. Правозащитники сомневаются, что дело действительно прекращено

102-я российская военная база в Гюмри Wikimedia Commons

9 апреля армянские правозащитники из Ванадзорского отделения Хельсинкской гражданской ассамблеи (ХГА) сообщили, что сотрудники российской военной полиции задержали россиянина Анатолия Щетинина и увезли его на 102-ю военную базу в Гюмри. Знакомая Щетинина уточнила, что это произошло на выходе из российского консульства в Гюмри. Щетинин, как говорилось в сообщении «Ванадзора», приехал в Армению в поисках убежища после отказа от военной службы в российской армии.

За несколько месяцев до этого, в декабре 2023 года, такой же случай произошел с россиянином Дмитрием Сетраковым, дезертировавшим из российской армии. Его также задержали сотрудники российской военной полиции и доставили на территорию той же базы, а затем вывезли в Россию. По данным помогающего отказникам от службы проекта «Идите лесом», Сетраков находится в СИЗО. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал действия российских силовиков на территории страны незаконными.

Узнав о задержании Щетинина, на следующее утро на российскую военную базу в Гюмри приехали правозащитники — эксперт фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова и адвокат Центра международной защиты Нарек Акопян. Им дали пообщаться с Щетининым на улице перед медсанчастью.

Однако россиянин сразу сказал правозащитникам, что не нуждается ни в какой помощи. По его словам, которые цитирует Асмик Новикова, он пришел в консульство, чтобы ему помогли вернуться в Россию. На выходе его ждал автомобиль российской военной полиции, в который Щетинин, как он утверждает, сел без какого-либо принуждения.

«Важные истории» выяснили, что Щетинину 26 лет, он уроженец Хакасии. Как пишет «Медиазона», из утекших баз данных следует, что Щетинин жил на Камчатке и мог служить по контракту в 155-й бригаде морской пехоты. Выехать из России ему не помогали ни «Идите лесом», ни «Вывожук» — наиболее известные проекты, занимающиеся вывозом отказников.

При этом Щетинин есть в базе розыска российского МВД, выяснила «Медиазона». По какой статье он разыскивается — неизвестно. Сам Щетинин в разговоре с правозащитниками на военной базе рассказал, что против него было возбуждено дело о самовольном оставлении части. Когда это произошло, он не уточнил, однако сказал, что сейчас дело закрыто, и узнав об этом, он захотел вернуться в Россию. «Он считает, что уголовное дело в отношении него прекращено, и он не понесет никакой ответственности. По его словам, у него есть документы, подтверждающие, что дело закрыто. Показать их он отказался. Он искренне верит, что его история будет иметь счастливый конец», — сказала Асмик Новикова «Агентству».

По ее словам, это «наводит на некие размышления» из-за схожести с тем, как ведут себя заключенные, в отношении которых применяют насилие и которые «сначала настаивают на том, чтобы им была оказана правовая помощь, а потом, когда ты приезжаешь в российскую колонию, тебе выводят заключенного, а он отказывается от твоей помощи». «Здесь мы видим то же самое», — говорит Новикова. Но при этом, по ее словам, Щетинин «верит в благополучный исход своей истории» и не выглядит напуганным.

В разговоре с «Медиазоной» Новикова также отметила, что при встрече Щетинин казался «скорее не подавленным, а раздраженным». «Он даже был возмущен тем, что его как бы обычную историю превратили в какой-то такой скандальный кейс», — говорит она. По словам Щетинина, он поругался со знакомой, рассказавшей ХГА о его похищении в Гюмри. Никаких следов телесных повреждений на Щетинине правозащитники, опасавшиеся, что его могли вынудить отказаться от помощи, не увидели.

Знакомый Щетинина, с которым поговорила «Медиазона», вспоминает, что тот приехал в Ереван около полугода назад и жил на нелегальном положении, не запрашивая визы и практически без денег. Он также рассказывает, что Щетинин хотел вернуться в Россию и несколько раз ходил в российское посольство, «потому что у него банально не было денег на билет», но там ему не помогли. «Мы уговаривали его это не делать, не заниматься фигней, но он такое решение в итоге принял, потому что жизнь для него тут такая, тяжелая была. Тут все просто упиралось в возможности для выживания: где проще будет, так и поступлю. То есть он не то чтобы против войны, ему пофигу», — говорит знакомый Щетинина.

По словам собеседника «Медиазоны», об уголовном деле Щетинин тоже рассказывал: он говорил, что, несмотря на розыск, поддерживал связь со своим командиром, а тот обещал, что дела можно избежать, если добровольно вернуться в часть и отправиться воевать в Украину.

В своем разговоре с правозащитниками на военной базе Щетинин сказал, что за день до этого его уже дважды пытались вывезти из Армении военным бортом, но вылет не разрешили. Глава ХГА Артур Сакунц говорит, что выезд запретила погранслужба Армении. По его словам, отказ связан с тем, что в России Щетинин находится в розыске. Для того, чтобы его выпустили, необходимо разрешение министра юстиции Армении.

«Это означает либо что дело никуда не делось, либо что армянские пограничники пока не получили информацию о его прекращении. Если дело действительно не прекращено, значит, армянские пограничники просто таким образом блокируют вывоз человека, которого вывозят не в соответствии с процедурой экстрадиции», — предполагает Асмик Новикова.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы проводят расследование в связи с сообщением о задержании россиянина.

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