Сотрудника ФСО, бежавшего в Казахстан после начала мобилизации, приговорили к шести с половиной годам колонии

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил майора Михаила Жилина, бежавшего из РФ после начала мобилизации, к 6 годам 6 месяцам колонии строгого режима с лишением звания, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями о дезертирстве и незаконном пересечении границы. Пресс-служба суда уточняет, что приговор пока не вступил в законную силу.

По версии следствия, осенью 2022 года Жилин, опасаясь отправки на войну в Украину, продал недвижимое имущество и, сообщив командованию о своей «нетрудоспособности», в обход пропускного пункта пересек границу РФ с Казахстаном. В карточке дела уточняется, что границу Жилин пересек 27 сентября — через шесть дней после начала мобилизации.

Позднее Жилина задержали казахстанские пограничники. Предоставлять ему статус беженца в Казахстане отказались и в конце декабря выслали в Россию. Как рассказывала жена Жилина Екатерина, это была не экстрадиция по просьбе РФ, а именно депортация за нарушение границ.

36-летний военный инженер Михаил Жилин работал в Центре специальной связи и информации ФСО в Новосибирске. У него был доступ к государственной тайне. По словам его жены, Жилин собирался уволиться со службы с 2014 года, но «быт останавливал». После полномасштабного вторжения РФ в Украину, утверждает жена, уйти со службы стало уже невозможно. После начала мобилизации семья уехала из России. Сам Жилин перешел границу с Казахстаном незаконно из-за опасений, что его не выпустят из страны.

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