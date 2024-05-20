Апелляционный военный суд в Москве признал законным и оставил без изменений приговор Дарье Треповой, осужденной на 27 лет лишения свободы по делу о гибели «военкора» Владлена Татарского. Онлайн с заседания вела «Медиазона».

В ходе заседания гособвинение требовало увеличить срок заключения Треповой до 28 лет, а сумму штрафа — до 800 тысяч рублей.

Сама Трепова просила смягчить наказание и освободить после срока, проведенного в СИЗО.

Дарья Трепова 2 апреля 2023 года во время «творческого вечера» Владлена Татарского в кафе Street Food Bar № 1 в Санкт-Петербурге вручила «военкору» статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате взрыва Татарский погиб, 40 человек пострадали. В январе 2024 года суд признал Трепову виновной в теракте, незаконном перемещении взрывчатки и использовании поддельных документов. Ее приговорили к 27 годам заключения. Сама Трепова не признала вины ни по одной из вменяемых ей статей.