В Минобороны Великобритании заявили, что Китай начал или готовится начать поставлять России летальное оружие

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Китай в предоставлении России летального вооружения, которое может быть использовано в войне против Украины, сообщают Reuters и Independent.

«Сегодня я могу объявить, что у нас есть доказательства сотрудничества России и Китая в области вооружений, применяемых в Украине», — заявил Шаппс во время конференции по вопросам обороны в Лондоне.

По его словам, новые данные американской и британской разведок подтверждают, что «летальная помощь уже поступает или будет поступать из Китая в Россию, а оттуда — в Украину». Других подробностей о поставках или данных разведки министр не привел.

Во время своего выступления Шаппс отметил сближение России и Китая, заявив, что объем торговли между странами вырос на 64%, и это, по его мнению, «показывает, что речь идет о намного более тесных отношениях [между Москвой и Пекином]». Также министр напомнил про недавнюю поездку Владимира Путина в Китай, которую он совершил вскоре после своей инаугурации.

По данным западных СМИ, за время войны в Украине Китай стал для России основным поставщиком товаров, необходимых для производства различных вооружений, в том числе ракет. Например, Financial Times писала, что в 2023 году 90% импортируемых Россией чипов поступали из Китая и использовались в производстве ракет, танков и самолетов. В последнем квартале года также из Китая было импортировано 70% станков, которые, предположительно, использовались в производстве баллистических ракет.

Об оборонно-промышленном сотрудничестве между Россией и Китаем «Медузе» рассказала бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. По ее словам, Пекин, обещавший не передать Москве непосредственно оружие, просто посылает все необходимое для его производства.

Власти Китая заявляют, что не предоставляют оружие ни одной из сторон российского-украинского конфликта.

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