СК: замглавы российского Генштаба Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в 36 миллионов рублей

Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этой же организации Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за «увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

СК уточняет, что Шамарин задержан 22 мая, суд отправил его под арест. Высоков и Гришина уже находятся под стражей.

О задержании Шамарина стало известно 23 мая. «Коммерсант» утверждал, у генерала него провели обыск, после чего увезли на допрос в Главное военное следственное управление СК. Позже в 235-м гарнизонном военном суде, где рассматривали дело Шамарина, сообщили, что 22 мая его арестовали. ТАСС сообщал, что следствие применило обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Вадима Шамарина.

В июле 2023 года Хамовнический районный суд Москвы арестовал Алексея Высокова и Елену Гришину по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщал «Коммерсант». В СИЗО также отправили бывшего руководителя и совладельца предприятия Игоря Морозова. Газета отмечала, что, по одной из версий, уголовное дело может быть связано с участием компании в исполнении контрактов, связанных с госзаказом.

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