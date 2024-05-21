В Польше арестовали девять человек по обвинению в диверсиях по заказу спецслужб России

Девять человек арестованы в Польше по обвинению в совершении диверсий по заказу российских спецслужб. Об этом в эфире телеканала TVN24 сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, его слова приводит радиостанция RMF24.

«Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», — сказал Туск.

По словам премьера, речь идет о наемниках, часть из них — «люди из криминального мира». Среди арестованных есть граждане Украины, Беларуси и Польши.

В качестве примера диверсий Туск привел попытку поджога завода по производству красок во Вроцлаве. Он назвал «неоспоримым», что поджог был заказан российскими спецслужбами. Премьер добавил, что подобные диверсии совершают в Литве, Латвии и Швеции.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что за последние дни в стране произошли несколько серьезных пожаров, причиной которых, вероятно, были поджоги. По его мнению, это «могло быть попыткой дестабилизации ситуации в Польше».

Весной 2023 года спецслужбы Польши сообщили о задержании более десяти человек по подозрению в шпионаже в пользу России. СМИ называли их членами «шпионской сети». Gazeta Polska писала, что задержанные планировали взорвать поезд с оружием и транспорт с гуманитарной помощью для Украины. Среди задержанных были граждане России, Беларуси и Украины.

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