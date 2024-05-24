Новобранцы 93-й бригады ВСУ на учениях в Донецкой области. 11 мая 2024 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. 18 мая он вступил в силу. Согласно закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), на это им дается два месяца. Кроме того, они должны носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по требованию работников ТЦК или полиции. Для тех, кто не уточнит данные, предусмотрены штрафы. Они также грозят тем, кто не явится в военкомат по повестке (которая теперь может выдаваться не только лично в руки, но и по почте). Кроме того, если человек не явился по повестке, его могут привести в ТЦК принудительно. Вот как в Украине отреагировали на вступление в силу нового закона.

На улицах стало меньше мужчин

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что после вступления в силу нового закона о мобилизации на улицах региона стало меньше мужчин. Он подчеркнул, что «порядок мобилизационных мероприятий не менялся, все идет, как и шло».

По мнению Кима, уменьшение числа мужчин на улицах связано с российской «информационно-психологической операцией». «Нет у нас каких-то отрядов, которые ищут. У нас идет плановая мобилизация без перегибов, по моему мнению. <…> Люди перестраховываются, и после 18-го меньше стало людей в обычных местах. Но, я думаю, через 2-3 дня все поймут, что ничего не изменилось, и возобновится жизнь в обычном русле», — сказал он.

Водители-дальнобойщики отказываются от работы

Издание «Страна» утверждает, что отрасль перевозчиков почувствовала последствия нового закона о мобилизации уже в первые дни его вступления в силу. Это связано с тем, что с 18 мая пограничники получили право проверять военно-учетные документы у выезжающих за границу водителей фур, многие из которых не имеют брони от службы в армии. Глава Ассоциации международных экспедиторов Украины Владимир Берестенко заявил, что с 18 мая водители «массово пошли в отказ» и не хотят выходить на рейсы. Из-за этого сейчас простаивает до 40% автопарка.

По словам владельца логистической компании «Прайм» Дмитрия Леушкина, в некоторых компаниях бронь от мобилизации имеется не более чем у 5% водителей.

В начале мая украинские дальнобойщики создали на сайте президента страны петицию с призывом предоставить им бронь от мобилизации. В категорию лиц, претендующих на получение брони, предлагается добавить тех, кто занимается международными пассажирскими и грузовыми перевозками. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

18 мая сообщалось, что в Одесской области дальнобойщики частично перекрыли трассу Киев-Одесса, протестуя против закона о мобилизации. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко вскоре заявил, что на данный момент пограничники при пересечении границы не проверяют военно-учетные документы у водителей, осуществляющих международные перевозки.

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Для военнообязанных запустили специальное приложение — чтобы не стоять в очереди в военкомат

В первый день действия нового закона о мобилизации Минобороны Украины выпустило приложение «Резерв+», в котором военнообязанные могут обновить свои данные, чтобы не посещать территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). По новому закону о мобилизации они обязаны сделать это в течение 60 дней.

По состоянию на 21 мая, уже 700 тысяч человек обновили свои данные через приложение, отчитывалось Минобороны Украины.

У некоторых ТЦК образовались очереди из тех, кто хочет обновить свои данные. Как пишет корреспондент Deutsche Welle, утром 20 мая у одного из киевских военкоматов приема ожидали более 100 человек. Большинство из них пришли подтвердить свое бронирование или отсрочку или вклеить штрихкод в военный билет, что будет означать обновление данных. Из-за сообщений об очередях Минобороны Украины запустило онлайн-очереди в военкоматы.

Бизнесу не хватает рабочих рук

Дальнейшая мобилизация ставит под угрозу существование крупнейшего украинского завода по производству стали ArcelorMittal в Кривом Роге, заявил в интервью Financial Times исполнительный директор предприятия Мауро Лонгобардо. По его словам, с начала полномасштабного российского вторжения из 18 тысяч работников завода было мобилизовано 3,5 тысячи. «Если они продолжат мобилизацию, у нас не хватит персонала для работы», — заявил Лонгобардо.

Владелица киевской сети кафе Honey Анна Завертайло 20 мая опубликовала пост о нехватке работников. По ее словам, «малый и средний бизнес имеет большой риск не справиться с новым вызовом» (но имеется ли в виду именно продолжающаяся мобилизация, до конца не ясно). «Совсем скоро обычные люди внутри обычных сервисов станут на вес золота. <…> Это, бесспорно, вызовет еще более неэтичное поведение, зарубы внутри различных профессиональных комьюнити и, в результате, разрушит целые индустрии незрелым дилетантством за бешеные деньги, потому что квалифицированных крутых кадров просто не будет в достаточном количестве», — написала она. Часть бизнеса, по ее мнению, может прекратить свое существование, что приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет страны.

Мужчины перерегистрируют автомобили на женщин

Издание «Страна» обратило внимание на отсутствие свободных слотов в сервисных центрах МВД в Украине. В частности, на сайте главного сервисного центра очередь расписана на ближайшие 10 рабочих дней, свободных дат нет в Киеве и области. Журналисты предполагают, что это связано с тем, что многие мужчины решили перерегистрировать свои автомобили на женщин, опасаясь, что их могут лишить права на управление машиной из-за того, что они не обновили данные в ТЦК.

Согласно новому закону, если военнообязанный не уточнил свои данные за 60 дней или не явился по вызову в ТЦК, то военкомат может обратиться в полицию для привода человека. Если это невозможно, то ТЦК направляет призывнику «требование» по обычной почте. После его получения, если человек в течение 10 дней не придет в военкомат, ему могут через суд ограничить право на вождение автомобиля.

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