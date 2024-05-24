В Харькове ищут тела погибших под завалами типографии, разрушенной российской ракетой. В Запорожье на Аллее Героев появились еще 13 имен Восемьсот двадцатый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. При обстреле Харькова семь человек погибли, 21 человек пострадал.
- Госдепартамент США предложил Белому дому разрешить войскам Украины наносить удары по территории России американским оружием.
- Норвегия запретила въезд российским туристам.
- Замглавы Генштаба генерала Вадима Шамарина арестовали. Его подозревают в получении взятки в 36 миллионов рублей.
- Следствие попросило перевести под домашний арест из СИЗО бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, задержанного по делу о мошенничестве.
- Экономиста Константина Сонина заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках» про армию.
Новый обстрел Харькова
Российские войска 23 мая в очередной раз нанесли удар по Харькову. По данным главы города Игоря Терехова, один удар пришелся по частному предприятию. Под обстрел попала типография «Виват», там произошел пожар, сообщает «Суспільне». В типографии, расположенной в Основянском районе Харькова, погибли пять человек, рассказал журналистам руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.
Также, писал Терехов в своем телеграм-канале, удары были нанесены по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.
По данным главы Харьковской области Олега Синегубова, в результате обстрела Харькова 23 мая погибли семь человек, в том числе пять женщин. «Все — гражданские, все — работники известного предприятия, где печатали журналы, газеты и другую полиграфию», — подчеркнул он.
Тяжелая гаубица ВС РФ в Запорожской области
Войска РФ пытаются идти в наступление на нескольких участках фронта. Среди российских подразделений, задействованных во вторжении, 291-я гвардейская артиллерийская бригада. За несколько месяцев до начала войны она была передислоцирована в аннексированный Крым, откуда, следует из доклада «Мемориала», в начале вторжения вошла на территорию Херсонской области. Сейчас 291-я бригада участвует в наступлении в Запорожской области.
Аллея Героев в Запорожье
В центре города Запорожье, который российским войскам так и не удалось захватить, расположена Аллея Героев в память о погибших в боях защитниках. 23 мая в День Героев на ней появились 13 новых стендов с именами погибших.
«Это история о смелости и мужестве, которая является неподдельным свидетельством непоколебимой преданности своим людям и своему городу, она о судьбах победоносных воинов-защитников, о несокрушимых запорожцах, о тех, кто положил свою жизнь за свободу и мирное будущее», — подчеркнул Запорожский городской совет, объявляя о появлении новых имен на Аллее Героев.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот девятнадцатого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.