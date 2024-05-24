В Харькове ищут тела погибших под завалами типографии, разрушенной российской ракетой. В Запорожье на Аллее Героев появились еще 13 имен Восемьсот двадцатый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. При обстреле Харькова семь человек погибли, 21 человек пострадал.

Госдепартамент США предложил Белому дому разрешить войскам Украины наносить удары по территории России американским оружием.

Норвегия запретила въезд российским туристам.

Замглавы Генштаба генерала Вадима Шамарина арестовали. Его подозревают в получении взятки в 36 миллионов рублей.

Следствие попросило перевести под домашний арест из СИЗО бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, задержанного по делу о мошенничестве.

Экономиста Константина Сонина заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках» про армию.

Новый обстрел Харькова

Российские войска 23 мая в очередной раз нанесли удар по Харькову. По данным главы города Игоря Терехова, один удар пришелся по частному предприятию. Под обстрел попала типография «Виват», там произошел пожар, сообщает «Суспільне». В типографии, расположенной в Основянском районе Харькова, погибли пять человек, рассказал журналистам руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Также, писал Терехов в своем телеграм-канале, удары были нанесены по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

По данным главы Харьковской области Олега Синегубова, в результате обстрела Харькова 23 мая погибли семь человек, в том числе пять женщин. «Все — гражданские, все — работники известного предприятия, где печатали журналы, газеты и другую полиграфию», — подчеркнул он.

Типография в Харькове после российского удара 23 мая 2024 года Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Волонтеры выносят тело погибшего из здания разрушенной типографии. Глава Харьковской области сообщал, что предварительно идентифицированы шестеро погибших — пять женщин и мужчина. Для опознания всех погибших, по его словам, потребуются дополнительные экспертизы Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Врачи скорой оказывают помощь пострадавшему при обстреле типографии. Всего в момент удара в здании работали около 50 человек Oleksandr Magula / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Спасатели извлекают из-под обломков тела погибших в типографии Oleksandr Magula / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Oleksandr Magula / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Удар по типографии, сообщал глава Харьковской области, войска РФ нанесли из ракетного комплекса С-300 Nicolas Cleuet / Le Pictorium Agency / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что при ударе по типографии сгорели 50 тысяч книг. Удар по издательскому комплексу, подчеркнул он, «демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни». Ранее в вечернем обращении Зеленский, говоря об ударе по Харькову, отметил, что защитить украинские города от российских обстрелов могли бы не только системы ПВО, но и применение дальнобойного оружия, которое позволило бы «уничтожить сам источник российского террора вблизи наших границ, в частности, ракетные установки» Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Тяжелая гаубица ВС РФ в Запорожской области

Войска РФ пытаются идти в наступление на нескольких участках фронта. Среди российских подразделений, задействованных во вторжении, 291-я гвардейская артиллерийская бригада. За несколько месяцев до начала войны она была передислоцирована в аннексированный Крым, откуда, следует из доклада «Мемориала», в начале вторжения вошла на территорию Херсонской области. Сейчас 291-я бригада участвует в наступлении в Запорожской области.

Самоходная гаубица «Мста-С» российской 291-й гвардейской артиллерийской бригады в Запорожской области Александр Полегенько / ТАСС / Profimedia

«Мста-С» была разработана в СССР и поступила на вооружение Советской армии в конце 1980-х годов Александр Полегенько / ТАСС / Profimedia

По данным OSINT-проекта Oryx, с начала полномасштабного вторжения в Украину войска РФ потеряли 199 «Мста-С» советского производства, стоящих у них на вооружении, и еще 38 единиц более поздней модификации этой самоходной гаубицы — «Мста-СМ2» Александр Полегенько / ТАСС / Profimedia

Аллея Героев в Запорожье

В центре города Запорожье, который российским войскам так и не удалось захватить, расположена Аллея Героев в память о погибших в боях защитниках. 23 мая в День Героев на ней появились 13 новых стендов с именами погибших.

«Это история о смелости и мужестве, которая является неподдельным свидетельством непоколебимой преданности своим людям и своему городу, она о судьбах победоносных воинов-защитников, о несокрушимых запорожцах, о тех, кто положил свою жизнь за свободу и мирное будущее», — подчеркнул Запорожский городской совет, объявляя о появлении новых имен на Аллее Героев.

Dmytro Smolienko / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Dmytro Smolienko / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот девятнадцатого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.