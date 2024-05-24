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В Харькове ищут тела погибших под завалами типографии, разрушенной российской ракетой. В Запорожье на Аллее Героев появились еще 13 имен Восемьсот двадцатый день войны. Фотографии

Источник: Meduza

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

  • Российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. При обстреле Харькова семь человек погибли, 21 человек пострадал.
  • Госдепартамент США предложил Белому дому разрешить войскам Украины наносить удары по территории России американским оружием.
  • Норвегия запретила въезд российским туристам.
  • Замглавы Генштаба генерала Вадима Шамарина арестовали. Его подозревают в получении взятки в 36 миллионов рублей.
  • Следствие попросило перевести под домашний арест из СИЗО бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, задержанного по делу о мошенничестве.
  • Экономиста Константина Сонина заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках» про армию.

Новый обстрел Харькова

Российские войска 23 мая в очередной раз нанесли удар по Харькову. По данным главы города Игоря Терехова, один удар пришелся по частному предприятию. Под обстрел попала типография «Виват», там произошел пожар, сообщает «Суспільне». В типографии, расположенной в Основянском районе Харькова, погибли пять человек, рассказал журналистам руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Также, писал Терехов в своем телеграм-канале, удары были нанесены по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

По данным главы Харьковской области Олега Синегубова, в результате обстрела Харькова 23 мая погибли семь человек, в том числе пять женщин. «Все — гражданские, все — работники известного предприятия, где печатали журналы, газеты и другую полиграфию», — подчеркнул он.

Типография в Харькове после российского удара 23 мая 2024 года
Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA
Волонтеры выносят тело погибшего из здания разрушенной типографии. Глава Харьковской области сообщал, что предварительно идентифицированы шестеро погибших — пять женщин и мужчина. Для опознания всех погибших, по его словам, потребуются дополнительные экспертизы
Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA
Врачи скорой оказывают помощь пострадавшему при обстреле типографии. Всего в момент удара в здании работали около 50 человек
Oleksandr Magula / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images
Спасатели извлекают из-под обломков тела погибших в типографии
Oleksandr Magula / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images
Oleksandr Magula / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images
Удар по типографии, сообщал глава Харьковской области, войска РФ нанесли из ракетного комплекса С-300
Nicolas Cleuet / Le Pictorium Agency / ZUMA Press / Scanpix / LETA
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при ударе по типографии сгорели 50 тысяч книг. Удар по издательскому комплексу, подчеркнул он, «демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни». Ранее в вечернем обращении Зеленский, говоря об ударе по Харькову, отметил, что защитить украинские города от российских обстрелов могли бы не только системы ПВО, но и применение дальнобойного оружия, которое позволило бы «уничтожить сам источник российского террора вблизи наших границ, в частности, ракетные установки»
Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Тяжелая гаубица ВС РФ в Запорожской области

Войска РФ пытаются идти в наступление на нескольких участках фронта. Среди российских подразделений, задействованных во вторжении, 291-я гвардейская артиллерийская бригада. За несколько месяцев до начала войны она была передислоцирована в аннексированный Крым, откуда, следует из доклада «Мемориала», в начале вторжения вошла на территорию Херсонской области. Сейчас 291-я бригада участвует в наступлении в Запорожской области.

Самоходная гаубица «Мста-С» российской 291-й гвардейской артиллерийской бригады в Запорожской области
Александр Полегенько / ТАСС / Profimedia
«Мста-С» была разработана в СССР и поступила на вооружение Советской армии в конце 1980-х годов
Александр Полегенько / ТАСС / Profimedia
По данным OSINT-проекта Oryx, с начала полномасштабного вторжения в Украину войска РФ потеряли 199 «Мста-С» советского производства, стоящих у них на вооружении, и еще 38 единиц более поздней модификации этой самоходной гаубицы — «Мста-СМ2»
Александр Полегенько / ТАСС / Profimedia

Аллея Героев в Запорожье

В центре города Запорожье, который российским войскам так и не удалось захватить, расположена Аллея Героев в память о погибших в боях защитниках. 23 мая в День Героев на ней появились 13 новых стендов с именами погибших.

«Это история о смелости и мужестве, которая является неподдельным свидетельством непоколебимой преданности своим людям и своему городу, она о судьбах победоносных воинов-защитников, о несокрушимых запорожцах, о тех, кто положил свою жизнь за свободу и мирное будущее», — подчеркнул Запорожский городской совет, объявляя о появлении новых имен на Аллее Героев.

Dmytro Smolienko / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA
Dmytro Smolienko / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA
Главные фотографии предыдущего — восемьсот девятнадцатого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.