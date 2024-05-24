Опубликован спутниковый снимок авиабазы Кущевская на Кубани после украинского удара. «Радио Свобода» сообщает, что уничтожен Су-27

Российская служба «Радио Свобода» и украинский расследовательский проект «Схемы» опубликовали спутниковый снимок высокого разрешения аэродрома в станице Кущевская в Краснодарском крае после украинского удара, нанесенного в ночь на 19 мая. Снимок от 23 мая предоставила американская компания Planet, занимающаяся коммерческой спутниковой съемкой.

Журналисты сравнили снимок от 23 мая с другими снимками аэродрома, сделанными ранее в мае.

При сравнении спутниковых снимков от 5 и 23 мая можно заметить, что на месте, где стоял истребитель Су-27, остались следы от пожара. Кадры опубликовал журналист «Радио Свобода» Марк Крутов.

Украинский авиаэксперт Анатолий Храпчинский, проанализировавший снимки, сообщил журналистам, что украинские беспилотники, атаковавшие аэродром Кущевская, повредили по меньшей мере два российских самолета: многоцелевой истребитель Су-27 и бомбардировщик Су-34. «Мы видим, что с поврежденными или снятыми крыльями стоит Су-34, и явно поврежден Су-27 в другой части аэродрома», — сказал эксперт.

Храпчинский предположил, что повреждения также мог получить истребитель Су-30, который находился рядом с поврежденным Су-27. С ним согласен журналист «Радио Свобода» Марк Крутов. По его словам, Су-30 едва сдвинулся с места после удара, как показывает снимок Planet от 23 мая, в то время, как многие другие самолеты, эвакуировали с авиабазы до удара.

Как отметил Марк Крутов, есть версия, что уничтоженный Су-27 принадлежал пилотажной группе «Русские витязи». Достоверного подтверждения этой информации нет. Если это правда, говорит Крутов, то «это будет первый и чрезвычайно редкий случай уничтожения самолета пилотажной группы в результате продолжающейся войны России против Украины».

Россия использует аэродром Кущевская для подготовки будущих летчиков, а также для атак по Украине, заявил авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Украинские беспилотники атаковали аэродром Кущевская в Краснодарском крае в ночь на 19 мая. В Минобороны РФ тогда заявили, что за ночь российские средства ПВО уничтожили над территорией Краснодарского края 57 украинских беспилотников. «Украинская правда» писала со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины, что дроны спецслужбы атаковали несколько объектов в Краснодарском крае, в том числе аэродром, на котором находились десятки различных самолетов. В СБУ официально атаку не комментировали.

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