Владимир Путин готов остановить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня, которые зафиксируют нынешнее положение сторон на линии фронта. Об этом Reuters рассказали высокопоставленные источники из российских политических и бизнес-кругов, которые работали или работают с президентом России.

По словам собеседников агентства, если Киев и Запад не ответят на предложение российского президента, Путин готов продолжить войну.

Три источника, знакомые с дискуссиями в окружении президента, сообщили, что Путин «выразил разочарование» небольшой группе своих советников в том, что, по его мнению, Запад пытается сорвать подобные переговоры, а президент Украины Владимир Зеленский их вовсе отвергает.

«Путин может воевать столько, сколько потребуется, но Путин также готов к прекращению огня — чтобы заморозить войну», — заявил агентству четвертый источник — высокопоставленный российский чиновник, который знает об обсуждениях на высшем уровне в Кремле. Пятый источник не стал комментировать «заморозку» войны на нынешней линии фронта.

Путин считает, что уже достигнутых успехов в войне достаточно, чтобы «продать» победу российскому народу, заявили два собеседника Reuters. По словам троих источников, Путин понимает, что любое новое продвижение вперед на фронте потребует еще одной волны мобилизации, которую он не хотел бы проводить. Один из собеседников агентства утверждает, что объявленная в сентябре 2022 года мобилизация обрушила уровень популярности Путина среди россиян.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу агентства о комментарии заявил, что Путин неоднократно давал понять, что Россия открыта для диалога для достижения своих целей, добавив, что она не хочет «вечной войны».

Владимир Зеленский неоднократно говорил, что не готов вести переговоры и заключать соглашение на условиях российских властей. Украина готовится к «саммиту мира» — международной конференции, посвященной вопросам завершения войны в Украине, которая пройдет 15–16 июня в Швейцарии.

Россию на саммит не позвали. Зеленский объяснял это решение тем, что российская сторона «все заблокирует, все сорвет». По его словам, Россию привлекут к обсуждению, когда будут выработаны основные принципы соглашения. Путин назвал «саммит мира» в Швейцарии попыткой навязать РФ условия завершения войны.

С конца 2023 года западные СМИ дважды сообщали, что Путин предлагал заморозить войну в Украине. Так, по данным The New York Times, Путин начиная с сентября 2023 года «по разным дипломатическим каналам» давал понять, что готов начать переговоры о прекращении огня в Украине, остановившись на занятых позициях. В феврале Reuters сообщало об аналогичных «сигналах» Путина, которые в Вашингтоне отвергли, не желая вести переговоры в обход Киева. В Кремле отрицали, что российский президент выступал с подобными предложениями.

Что еще известно о «сигнала» Путина

The New York Times: Путин передал по дипломатическим каналам, что готов прекратить огонь в Украине — и заморозить конфликт в текущих границах

Что еще известно о «сигнала» Путина

The New York Times: Путин передал по дипломатическим каналам, что готов прекратить огонь в Украине — и заморозить конфликт в текущих границах