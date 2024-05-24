Путин: легитимность Зеленского закончилась

Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского «закончилась», сообщает «Интерфакс».

«Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась», — сказал Путин на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос журналистов об истечении срока полномочий Зеленского.

Президент добавил, что Россия не отказывалась от переговоров, однако, по его словам, перед подписанием юридически обязывающих документов Москве необходимо понять, «с кем можно и нужно иметь дело».

Путин также заявил, что предстоящая конференция в Швейцарии нацелена на подтверждение легитимности Зеленского западным сообществом. «Но вот эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов. Мы должны быть полностью уверены, что имеем дело с легитимными властями», — заявил он.

При этом, по мнению Путина, на вопрос о легитимности Зеленского «должны ответить в самой Украине». «Надо посмотреть, что написано в конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут — это может быть сделано на основе юридического анализа. Это вопросы к украинской политической и правовой системе», — заключил он.

В последние месяцы власти РФ и российские пропагандисты неоднократно повторяли один и тот же тезис — после 20 мая 2024 года Владимир Зеленский якобы лишился легитимности из-за истечения сроков его полномочий. Президентский срок Зеленского действительно истек, однако 108-я статья конституции страны указывает, что президент должен исполнять свои обязанности до избрания нового главы государства. До начала полномасштабной войны планировалось, что следующие выборы пройдут 31 марта 2024-го, однако их отложили из-за военного положения.

Владимир Путин уже затрагивал тему легитимности Зеленского. Президент РФ говорил, что «на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система Украины».

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