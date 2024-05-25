Путин заявил, что легитимность президента Украины «закончилась». Зеленский ответил: «Высказывания нелегитимного президента России»

Владимир Зеленский прокомментировал утверждения российских властей о том, что легитимность президента Украины закончилась из-за истечения сроков его полномочий. Украинский лидер сказал об этом в интервью независимым медиа стран Центральной Азии, которое вышло 25 мая. Расшифровка беседы опубликована на сайте Orda.kz, интервью доступно на ютьюб-канале издания.

«Украинцы знают свою Конституцию, знают законы. Понимаем, что эти высказывания нелегитимного президента Российской Федерации по поводу нелегитимности президента Украины, честно говоря, скучны. Неинтересны. Все адекватные люди, которые умеют читать законы… прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о легитимности власти президента Украины.

Журналисты стран Центральной Азии общались с Зеленским 24 мая в Харькове на территории типографии, разрушенной в результате российского удара 23 мая. Во время интервью Зеленский по просьбе журналистов говорил по-русски.

ORDA News

Российские власти и пропагандисты последние месяцы несколько месяцев утверждают, что после 20 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский якобы лишился формальной легитимности, поскольку срок его президентских полномочий истек. Президент РФ Владимир Путин заявил 24 мая, что легитимность действующего главы Украины «закончилась».

Срок президента Украины, согласно конституции страны, ограничен пятью годами, при этом в 108-й статье конституции сказано, что президент должен исполнять свои обязанности, пока не будет избран новый глава государства. До начала полномасштабной войны выборы президента Украины планировали провести 31 марта 2024-го, но из-за введенного военного положения их отложили.

Европарламент и Парламентская ассамблея Совета Европы отказались признавать Владимира Путина легитимным президентом РФ после того, как он в пятый раз избрался на пост главы государства.

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