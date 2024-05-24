В московской поликлинике заявили, что у них нет записи приема у арестованного педиатра Надежды Буяновой, после которого на нее пожаловалась вдова военного

Московская поликлиника № 140 сообщила суду, что у них нет приема у педиатра Надежды Буяновой, после которого против нее возбудили уголовное дело о «фейках» про армию, сообщает «Медиазона».

Адвокат Буяновой Оскар Черджиев также опубликовал документ, подписанный главным врачом Татьяной Чередниковой, в котором говорится, что «аудиозаписями врачебных приемов пациентов учреждение не располагает».

Уголовное дело против Буяновой возбудили из-за жалобы вдовы военного Анастасии Акиньшиной, которая утверждала, что врач во время приема якобы назвала ее погибшего мужа «законной целью Украины».

В мае суд запросил запись приема. Представители поликлиники тогда подтвердили, что у них есть эта запись. Также они заявляли, что не предоставили ее суду из-за качества, поскольку «аудиопротоколирование» ведется лишь для «обучения программ» и «на ней нельзя разобрать, кто, что и когда говорил».

Уголовное дело в отношении 68-летней Надежды Буяновой возбудили в начале февраля 2024 года по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. После этого ее уволили. Дома у врача прошел обыск, во время которого силовики разгромили всю квартиру.

Изначально Буяновой вменяли более мягкую часть статьи о «фейках» про армию (часть 1 статьи 207.3 УК), по которой ей грозило до пяти лет колонии. В середине апреля стало известно, что обвинение врачу ужесточили — теперь ее обвиняют в распространение «фейков» по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), наказание по которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. В конце месяца суд отправил врача в СИЗО.

В начале мая российские врачи запустили петицию с требованием немедленного освобождения из-под стражи Надежды Буяновой.