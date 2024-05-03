Российские врачи потребовали освобождения педиатра Надежды Буяновой. Ее обвинили в «фейках» об армии и отправили в СИЗО из-за жалобы вдовы военного

Российские врачи запустили петицию с требованием немедленного освобождения из-под стражи 67-летнего врача-педиатра из Москвы Надежды Буяновой, которую обвиняют в распространении «фейков» об армии из-за жалобы вдовы военного.

В обращении говорится, что российские медработники не защищены «ни от правовых рисков, ни от пациентской агрессии» и не могут публично комментировать обвинения в свой адрес в связи с врачебной тайной.

«Дело Буяновой дает молодежи мощный сигнал — не идите в медицину, не занимайтесь помощью людям, они могут в любой момент оговорить вас, и вы пойдете в тюрьму. Вы не защищены, власть не вступится за вас и с удовольствием отдаст вас на заклание при самых безумных обвинениях», — говорится в письме.

Петиция открыта для подписания представителям медицинского сообщества России. Это можно сделать в специально созданной группе в телеграме.

Авторы обращения также записали видео в поддержку Надежды Буяновой, в котором читают стихотворение Дмитрия Быкова о ней.

Дело против терапевта московской детской поликлиники № 140 Надежды Буяновой завели после жалобы вдовы участника российского вторжения в Украину Анастасии Акиньшиной. По ее словам, во время приема она рассказала Буяновой, что ее семилетний сын тоскует по погибшему отцу. В ответ на это, утверждала вдова, врач назвала ее мужа «законной целью Украины». Сама Буянова настаивала, что не говорила этого.

Уголовное дело в отношении врача возбудили в начале февраля 2024 года по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. После этого ее уволили. В ходе обыска силовики разгромили квартиру Буяновой.

Изначально Буяновой вменяли более мягкую часть статьи о «фейках» про армию (часть 1 статьи 207.3 УК), по которой ей грозило до пяти лет колонии. В середине апреля стало известно, что обвинение врачу ужесточили — теперь ее обвиняют в распространение «фейков» по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 стати 207.3 УК). Буяновой грозит до 10 лет лишения свободы.

До последнего времени врач оставалась на свободу под запретом определенных действий, однако 26 апреля суд по просьбе следствия отправил Буянову в СИЗО сроком на два месяца. В Тушинском суде Москвы уже зарегистрировано дело Буяновой для рассмотрения по существу. Дата первого заседания пока не назначена.

Дело Надежды Буяновой

Московского педиатра обвинили в «фейках» об армии, суд отказался ее арестовать На врача пожаловалась вдова военного, погибшего в Украине. Она заявила, что доктор назвала ее мужа «законной целью Украины»

Дело Надежды Буяновой

Московского педиатра обвинили в «фейках» об армии, суд отказался ее арестовать На врача пожаловалась вдова военного, погибшего в Украине. Она заявила, что доктор назвала ее мужа «законной целью Украины»