На Кубани дроны атаковали объект системы предупреждения о ядерном ударе. Рогозин заявил, что «Вашингтон нанял безответственного бандита»

Беспилотники утром 23 мая атаковали воинскую часть 818-го отдельного радиотехнического центра, расположенную в поселке Глубокий под Армавиром в Краснодарском крае, сообщил телеграм-канал Astra со ссылкой на источники. После атаки произошел пожар, о пострадавших неизвестно.

На следующий день после атаки, 24 мая, украинское издание Defense Express, а также Z-паблики распространили фотографии, на которых, как утверждается, показаны последствия атаки по воинской части. Внимание на снимки обратил бывший норвежский офицер и OSINT-аналитик Торд Аре Иверсен.

Defense Express утверждает, что фотографии подтверждают «факт повреждения» надгоризонтной радиолокационной станции «Воронеж-ДМ». Судя по опубликованным фотографиям, под удар, предположительно, попало антенное сооружение станции. Defense Express пишет, что повреждения получили административные здания для размещения персонала и управления РЛС.

Российский сенатор от аннексированной Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» и бывший вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин обвинил Украину в атаке по системе противоракетной обороны России. Он заявил, что власти США причастны к удару.

«Вашингтон выступил заказчиком грандиозного преступления, наняв безответственного бандита, нанесшего повреждения объекту нашей Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) — ключевому элементу Системы боевого управления стратегическими ядерными силами», — написал Рогозин в телеграм-канале утром 25 мая.

По словам Рогозина, «Вашингтону придется ответить по полной за случившееся». «Таким образом, мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав», — заявил сенатор.

OSINT-аналитик Торд Аре Иверсен раскритиковал Украину из-за атаки по РЛС. «Атаковать такую цель — не самая лучшая идея. В интересах всех, чтобы российская система предупреждения о ракетном нападении работала хорошо, особенно в периоды напряженности», — заявил он.

«Воронеж-ДМ» входит в семейство стационарных загоризонтных радиолокационных станций большой дальности «Воронеж». РЛС предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет. «Воронеж-ДМ» входит в российскую систему предупреждения о пусках ядерных ракет, станция обеспечивает радиолокационный контроль на расстоянии до шести тысяч километров и способна одновременно контролировать до 500 объектов.

РЛС «Воронеж» в Армавире Краснодарского края поставили на боевое дежурство в 2013 году. На открытии станции присутствовал президент РФ Владимир Путин. «РЛС способна засечь даже самую малозаметную цель, в доли секунды обнаружить пуски ракет разных типов за сотни и даже за тысячи километров от наших границ», — заявил тогда Путин.

Всего вдоль южных и западных границ России стоят не менее 10 РЛС «Воронеж» различного диапазона, отмечают «Важные истории».

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