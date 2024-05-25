Минобороны РФ объявило, что захватило село Архангельское в Донецкой области

Министерство обороны РФ заявило, что российские военные из группировки войск «Центр» заняли село Архангельское в Покровском районе Донецкой области. Об этом представитель министерства сообщил в ходе брифинга для журналистов 25 мая.

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к министерству обороны Украины, сообщил в ночь на 25 мая, что российские войска продвинулись в направлении Архангельского. Судя по карте проекта, село находится под контролем ВС РФ.

В Генштабе ВСУ не подтверждали потерю Архангельского.

Архангельское расположено в двух километрах к северо-востоку от поселка Очеретино, о захвате которого российская сторона объявила 5 мая. Войска РФ заняли поселок в апреле, почти не встретив сопротивления.

В последние дни украинские военные сообщали об интенсивных боях на покровском направлении. Вечером 24 мая Генштаб ВСУ заявил, что российские войска продолжают пытаться вклиниться в украинскую оборону из Очеретино и «имеют частичный успех».

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что происходит на фронте

Россия наступает в Харьковской области. Вряд ли это подготовка к штурму Харькова или попытка отбросить ВСУ от Белгорода В чем тогда замысел? Карта боев на 14 мая