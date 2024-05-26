Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков и записал обращение на фоне разрушенной российским ударом типографии

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков — город, по которому войска РФ ежедневно наносят удары. Он записал видеообращение с места одного их таких ударов — типографии «Виват», которую войска РФ обстреляли ракетами 23 мая. Тогда погибли семь сотрудников типографии, более человек 20 получили ранения, сгорели более 50 тысяч изданий, хранившихся на складе.

«Для них это удовольствие — сжигать. Мы все знаем, с кем имеем дело. Россией управляют люди, которые хотят сделать нормой сжигать жизнь, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной», — сказал Зеленский, стоя на фоне руин типографии.

Президент Украины подчеркнул, что «нет нации, которая способна остановить такую войну только своими усилиями — требуется участие мировых лидеров», и напомнил про «саммит мира», который пройдет в Швейцарии в середине июня.

«Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке »«саммита мира»: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы, так же как эти книги, сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы», — сказал Зеленский.

Говоря о России, которой нет в списке участников саммита, президент Украины отметил: «Хочет ли Россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Обмана, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны».

Именно поэтому, подчеркнул он, нужны глобальные усилия — «саммит мира» с участием лидеров, «которых России не обмануть».

25 мая войска РФ в очередной раз нанесли удар по Харькову, сбросив авиабомбы на строительный гипермаркет «Эпицентр», где в тот момент находились более 200 человек. По последним данным, 12 человек погибли, 45 пострадали в результате удара по гипермаркету.

Когда именно Владимир Зеленский посещал Харьков и записывал обращение на фоне разрушенной 23 мая типографии, не уточняется.

Подробнее об ударе по гипермаркету в Харькове

Россия нанесла авиаудар по строительному гипермаркету в Харькове, когда там находились более 200 человек. Есть погибшие, много раненых и пропавших без вести

Подробнее об ударе по гипермаркету в Харькове

Россия нанесла авиаудар по строительному гипермаркету в Харькове, когда там находились более 200 человек. Есть погибшие, много раненых и пропавших без вести