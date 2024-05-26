Sky News: Россия производит снаряды втрое быстрее и вчетверо дешевле, чем США и страны ЕС

Российские предприятия производят артиллерийские снаряды в три раза быстрее, чем Соединенные Штаты и страны Евросоюза, подсчитали в консалтинговой компании , сообщает Sky News.

Несмотря на то, что совокупная мощь экономик западных союзников Украины значительно превосходит российскую, по скорости производства снарядов они сильно отстают от РФ, отмечает телеканал.

По прогнозам Bain & Company, в 2024 году в России изготовят около 4,5 миллиона артиллерийских снарядов, а страны ЕС и США в общей сложности произведут 1,3 миллиона снарядов. При этом себестоимость российских 152-миллиметровых боеприпасов в четыре раза меньше, чем западных 155-миллиметровых.

Украинские военные, сообщает Sky News, говорят, что на каждый выпущенный ими снаряд российские войска могут ответить пятью. В интервью телеканалу один из бойцов сообщил, что украинские военные в таких условиях научились использовать меньше снарядов, чтобы поразить цель.

Однако один из украинских командиров, сражающихся в Харьковской области, где войска РФ идут в наступление, подчеркнул, что войскам необходимы поставки снарядов от западных союзников. «Мы должны продолжать их сдерживать и сделать так, чтобы каждый метр земли, который они пытаются захватить, стоил им сотен жизней», — заявил собеседник телеканала.

Пока же, отмечает Sky News, украинские военные , которые учатся использовать британские противотанковые гранатометы, вынуждены, по их словам, имитировать стрельбу, поскольку должны экономить снаряды.

Украинские военные неоднократно говорили о сложной ситуации с поставками боеприпасов, которая, в частности, сложилась из-за того, что американские законодатели около полугода не могли утвердить финансирование пакета помощи Украине. Кроме того, взятые на себя обязательства по поставке боеприпасов ВСУ в срок не смогли выполнить и европейские союзники Украины.

В середине мая агентство Reuters сообщало со ссылкой на украинских военных, что подразделения ВСУ, держащие оборону в Харьковской области, начали получать боеприпасы, переданные союзниками.

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