Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю» за то, что они не говорят, что случилось в Буче

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал алгоритмы работы виртуальных голосовых помощников «Алиса» (разработан «Яндексом») и «Маруся» (разработан VK), сообщает «Коммерсант». Фадеев затронул эту тему, выступая на мероприятии «Защита прав и свобод граждан в условиях цифровизации», прошедшем 27 мая.

В ходе выступления Фадеев возмутился тем, что голосовые помощники отказались отвечать на вопросы «Чей Донбасс?» и «Что случилось в Буче?». «В чате GPT есть ответы. Я думал, что это будут жесткие пропагандистские ответы, но нет — мнение с одной стороны, с другой стороны, есть дискуссия. Довольно обтекаемо, но ответ есть. А наши новые инструменты почему стесняются давать ответы? Это не вопрос цензуры, это вопрос отношения нации к своей истории, важнейший идеологический вопрос», — заявил Фадеев.

Директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов, выступая на мероприятии, сказал, что отказ отвечать не носит идеологической подоплеки, а представить канонический ответ по таким вопросам невозможно. По его словам, ответы искусственного интеллекта не редактируют, при этом есть темы, в которых ошибиться «не страшно», а есть темы, за ошибку в которых компании может грозить уголовная ответственность.

«Уход от ответа — лучшее, что мы можем сделать сейчас. Потому что, если бы мы отвечали плохо, нас бы вообще запретили, скорее всего», — сказал представитель «Яндекса».

Ответ сотрудника «Яндекса» раскритиковал член СПЧ Игорь Ашманов, отметивший, что «Алиса» и «Маруся» позиционируются как «детский компаньон». «Все остальные детские продукты у нас специально проверяются, а этот — нет. И вот ребенку бессмысленно говорить „знаешь, по одному источнику, это русские всех убили в Буче, а по-другому — это фальсификация американцев и хохлов“. У ребенка должен быть один ответ. То же самое с историей — нельзя, если ты даже с подростком разговариваешь, давать ему много точек зрения», — заявил член СПЧ.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 19 мая раскритиковал нейросеть «Яндекса» YandexGPT, которая внедрена в «Алису», за то, что она «не отвечает на вполне обычные вопросы», например, об изъятии российских активов в США и о памятниках Степане Бандере в Украине.

Что сказал Медведев

Дмитрия Медведева взбесило, что YandexGPT не хочет рассказывать про Бандеру Знал бы он, о чем еще умалчивают нейросети «Яндекса» и «Сбера» (иногда они даже забывают, что сам Медведев был президентом)

Что сказал Медведев