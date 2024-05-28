Война Восемьсот двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что у Запада нет причин ограничивать Украину в ударах по территории РФ.
- Отмену ограничений также поддержали министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и премьер-министр Чехии Петр Фиала.
- МИД Бельгии объявил о планах передать Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года.
- Украина и Бельгия заключили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
Премьер-министр Бельгии: Украина сможет использовать бельгийские F-16 только на своей территории
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что самолеты F-16, которые страна обязались передать Украине, можно будет использовать только на украинской территории, сообщает «Европейская правда».
По словам Де Кроо, условия использования предоставленного оружия четко прописаны в подписанном соглашении по безопасности между Бельгией и Украиной.
«Все, что входит в наше соглашение, украинские вооруженные силы могут использовать на украинской территории», — добавил де Кроо на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Ранее стало известно, что Бельгия собирается передать Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, при этом первые самолеты будут поставлены Киеву еще в этом году. Соответствующее обязательство закреплено в двустороннем соглашении о гарантиях безопасности, которое Зеленский и Де Кроо подписали 28 мая.
Казанскую активистку приговорили к двум годам условно из‑за плакатов с надписями «Нет войне» и «9 wая»
Верховный суд Татарстана приговорил казанскую активистку Зульфию Ситдикову к двум годам условно по уголовному делу из-за двух антивоенных плакатов, сообщает «Idel.Реалии».
Ситдикову признали виновной по статьям о реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК) и повторной «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 280.3 УК). «ОВД-Инфо» уточняет, что суд также назначили активистке шесть месяцев исправительных работ и запретили ей в течение двух лет распространять информацию о деятельности российской армии.
Ситдикову с плакатом «9 wая» задержали в конце мая 2023 года и отпустили без составления протокола. Второй плакат был найден у Вечного огня в Парке Победы в Казани. Плакат «9 wая» суд постановил уничтожить. Обвинение запрашивало для Ситдиковой три года колонии и штраф в 200 тысяч рублей. В начале мая 2024 года коллегия присяжных признала активистку виновной и решила, что она не заслуживает снисхождения.
Швеция выделила более 56 миллионов евро для поддержки энергосистемы Украины
Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел страны.
В ведомстве отметили, что эти средства помогут поддержать энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес, смогли продолжить функционировать.
«Доступ к энергии имеет решающее значение для поддержания жизнедеятельности украинского общества, экономики и бизнеса. Россия все активнее атакует украинскую энергетическую систему с целью вывести из строя жизненно важную общественную инфраструктуру. Чтобы повысить устойчивость Украины, мы сейчас увеличиваем нашу поддержку энергетического сектора», — заявил министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Йохан Форсселл.
В ведомстве добавили, что часть средств пойдет на финансирование срочного строительства энергетической инфраструктуры в Украине.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти украинских областей, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
В общей сложности были атакованы 93 населенных пункта и 135 объектов инфраструктуры. Войска РФ применяли минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.
Число погибших и раненых среди гражданского населения уточняется
«Это не должно быть предметом дискуссий» — глава Минобороны Нидерландов об ударах Украины по целям в РФ
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен поддержала отмену ограничений для Украины на использование западного оружия для ударов по территории РФ, сообщает «Европейская правда».
«Совершенно очевидно, что они [украинцы] должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее», — сказала Оллонгрен. Она добавила, что с такими ограничениями Украина вынуждена «бороться с завязанной за спиной одной рукой».
- Отмену ограничений, в частности, поддержали Латвия, Швеция, Чехия, Польша и Великобритания. Против нанесения украинскими военными ударов по территории РФ выступают Германия, Италия и Испания. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что вопрос отмены ограничений будет обсуждаться в ходе встречи глав оборонных ведомств стран ЕС, которая пройдет 28 мая.
Нидерланды планируют собрать систему ПВО Patriot для Украины
Нидерланды при поддержке других стран хотят собрать и передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot, сообщила пресс-служба Минобороны страны.
Как пишет ведомство, Нидерланды предоставят основные компоненты системы из собственных запасов. Остальные части должны предоставить другие страны, список которых уже определили власти страны.
«Мы ведем переговоры со странами о сборке системы Patriot, а также о подготовке украинских экипажей. Если другие потенциальные страны-партнеры смогут поставить части и боеприпасы, то мы сможем предоставить Украине хотя бы одну полную систему в краткосрочной перспективе», — подчеркнула министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, сообщает пресс-служба офиса президента Украины.
Соглашение предусматривает выделение Бельгией не менее 977 миллионов евро военной помощи Украине в 2024 году. Также бельгийские власти взяли на себя обязательство оказывать поддержку Киеву в течение десятилетнего срока действия соглашения. Кроме того, этот документ подтверждает обязательство Бельгии поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые из них поступят уже в этом году.
Также Бельгия гарантирует, что будет предоставлять Украине своевременную помощь в сфере безопасности, современную военную технику и вооружение с учетом потребностей страны и способствовать проведению военных тренировок.
В офисе президента отметили, что Бельгия стала 11 страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности. До этого соответствующие соглашения были подписаны с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией и Испанией.
«Я считаю это совершенно логичным». Премьер-министр Чехии Петр Фиала — об отмене ограничений для Украины на использование западного оружия
Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает возможным использование оружия, поставляемого Украине союзниками, для ударов по целям на территории РФ, сообщает агентство CTK.
На брифинге Фиала прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего союзников Украины отменить свои ограничения на использование поставляемого ими оружия. «Я считаю это совершенно логичным. Украина, подвергшаяся нападению, имеет полное право использовать все варианты своей защиты», — заявил премьер.
«Все, что у нас осталось от жизни в Украине, — память в нашей голове». Истории украинцев, которые эвакуировались из страны после начала войны
С февраля 2022 года из Украины уехали 4,9 миллиона человек — это 12% населения страны до начала войны. Большинство из тех, кому пришлось эвакуироваться, — женщины и дети.
По просьбе «Медузы» украинская журналистка Ирина Олегова узнала у четырех беженок, как им удалось начать новую жизнь за границей — и что они собираются делать, когда война закончится.
Аэропорт Элисты, закрытый после начала полномасштабного вторжения в Украину, возобновил работу
Как пишет РИА Новости, первый рейс выполняет авиакомпания Red Wings. Самолет летит из Элисты в подмосковный Жуковский. Росавиация анонсировала возобновление работы аэропорта Элисты в конце апреля — тогда предполагалось, что он заработает 3 мая. 8 мая ведомство сообщило, что аэропорт снова начнет принимать рейсы 28 мая.
Росавиация называет аэропорт Элисты первым из 11 закрытых после 24 февраля 2022 года, который возобновил свою работу. В середине декабря 2023 года «тестовый рейс» принял аэропорт Краснодара, также не работающий с начала войны, — однако он так и не возобновил полноценную работу.
Харьковская область
Латвия выделит до 20 миллионов евро на коалицию беспилотников для Украины. Столько же страна инвестирует в свою «армию дронов»
Об этом сообщает LSM со ссылкой на министра обороны Латвии Андриса Спрудса.
«Видя, насколько важны дроны в военных действиях и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске инициативы в этом году. Метафорически мы можем говорить о строительстве армии дронов», — сказал Спрудс.
Министр пояснил, что указанную сумму власти планируют потратить на создание инфраструктуры и приобретение дронов, в том числе у латвийских предприятий. На закупки у местных компаний планируется выделить не менее десяти миллионов евро.
«В настоящее время испытания беспилотников прошли семь компаний, с которыми ведутся переговоры о закупке беспилотников уже в июне», — добавил Спрудс.
- В январе 2024 года министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил о создании коалиции беспилотников для Украины. Впоследствии свое участие в коалиции подтвердили Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Эстония, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Германия и Швеция.
- В конце мая страны Балтии, а также Польша, Финляндия и Норвегия договорились о создании «стены дронов» для защиты своих границ.
Украинской армии удалось остановить российское наступление на Харьков. Но цена этой операции — переброска резервов со всех остальных фронтов.
Харьковская область остается самой горячей точкой фронта все последние недели. Российская пехота дошла до города Волчанска и окраин села Липцы в непосредственной близости от столицы региона, после чего была остановлена (а местами — и отброшена) украинскими резервами. Последние командованию ВСУ пришлось «по нитке» собрать с разных участков фронта — и сознательно пойти на риск российских прорывов в других местах линии соприкосновения. Пока, впрочем, крупных провалов обороны украинская армия не допустила, хотя ей и непросто сдерживать натиск ВС РФ, которые тут же принялись более интенсивно атаковать сразу на нескольких направлениях.
О том, что именно происходит на фронтах в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, читайте в свежем обновлении нашей военной сводки.
Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года
Об этом телеканалу RTL сообщила министр иностранных дел страны Хаджа Лабиб.
«Бельгия возьмет на себя обязательство поставить Украине 30 своих F-16, первые самолеты должны быть переданы уже до конца этого года», — сказала министр.
Сколько истребителей передадут Украине в 2024 году, она не уточнила. Самолеты будут поставляться по мере того, как Брюссель будет получать от США заказанные в 2018 году F-35.
- По подсчетам газеты The New York Times, Киев должен получить от Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии 45 истребителей F-16. Нидерланды планируют начать поставки самолетов осенью 2024 года, сообщала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. По ее словам, перед этим истребители Украине передаст Дания.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что у Запада нет причин ограничивать Украину в ударах по территории РФ
Соответствующее заявление президент сделал в интервью CNN.
По мнению Ринкевича, недавние военные успехи России обусловлены неспособностью Запада обеспечить Украину оружием и наложением ограничений на то, как украинские военные могут его применять.
Президент также добавил, что согласен с позицией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что союзники Украины должны отменить запрет на использование поставляемого ими оружия для нанесения ударов по военным объектам в России.
«По моему мнению, нет никакой рациональной причины не позволять Украине применять предоставленное оружие против России таким способом, который будет самым эффективным. И все эти обсуждения, что Россия [в ответ] может начать какую-то эскалацию, основываются на не очень обоснованных оценках реальной ситуации. Почему? Потому что Россия уже приступила к эскалации», — заявил президент.
Он также отметил, что Латвия не налагает никаких ограничений на применение оружия, предоставляемого Украине. Подобные решения принимает каждая отдельная страна, а не НАТО в целом, пояснил Ринкевич.
- Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая попросил страны Запада разрешить использовать поставленное оружие по целям на территории России. В США традиционно выступали против этого, но, по данным газеты The New York Times, государственный секретарь США Энтони Блинкен после недавней поездки в Киев предложил Белому дому разрешить украинским войскам наносить удары по целям в России американским оружием.
- В начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может использовать для ударов по территории России поставленное британское оружие, то есть дальнобойные ракеты Storm Shadow. В Кремле назвали слова Дэвида Кэмерона «очень опасными».
- В конце месяца генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по военному альянсу, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России.
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю» за то, что они не говорят, что случилось в Буче
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал алгоритмы работы виртуальных голосовых помощников «Алиса» (разработан «Яндексом») и «Маруся» (разработан VK), сообщает «Коммерсант». Фадеев затронул эту тему, выступая на мероприятии «Защита прав и свобод граждан в условиях цифровизации», прошедшем 27 мая.
В ходе выступления Фадеев возмутился тем, что голосовые помощники отказались отвечать на вопросы «Чей Донбасс?» и «Что случилось в Буче?». «В чате GPT есть ответы. Я думал, что это будут жесткие пропагандистские ответы, но нет — мнение с одной стороны, с другой стороны, есть дискуссия. Довольно обтекаемо, но ответ есть. А наши новые инструменты почему стесняются давать ответы? Это не вопрос цензуры, это вопрос отношения нации к своей истории, важнейший идеологический вопрос», — заявил Фадеев.
Директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов, выступая на мероприятии, сказал, что отказ отвечать не носит идеологической подоплеки, а представить канонический ответ по таким вопросам невозможно. По его словам, ответы искусственного интеллекта не редактируют, при этом есть темы, в которых ошибиться «не страшно», а есть темы, за ошибку в которых компании может грозить уголовная ответственность.
«Уход от ответа — лучшее, что мы можем сделать сейчас. Потому что, если бы мы отвечали плохо, нас бы вообще запретили, скорее всего», — сказал представитель «Яндекса».
Ответ сотрудника «Яндекса» раскритиковал член СПЧ Игорь Ашманов, отметивший, что «Алиса» и «Маруся» позиционируются как «детский компаньон». «Все остальные детские продукты у нас специально проверяются, а этот — нет. И вот ребенку бессмысленно говорить „знаешь, по одному источнику, это русские всех убили в Буче, а по-другому — это фальсификация американцев и хохлов“. У ребенка должен быть один ответ. То же самое с историей — нельзя, если ты даже с подростком разговариваешь, давать ему много точек зрения», — заявил член СПЧ.
- Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 19 мая раскритиковал нейросеть «Яндекса» YandexGPT, которая внедрена в «Алису», за то, что она «не отвечает на вполне обычные вопросы», например, об изъятии российских активов в США и о памятниках Степане Бандере в Украине.
Минобороны РФ признало, что держит в плену украинскую журналистку Викторию Рощину. Она пропала почти год назад
Российские власти впервые подтвердили, что удерживают в заключении украинскую журналистку Викторию Рощину, пропавшую в августе 2023 года, пишет Национальный союз журналистов Украины. Об этом сообщается в письме, полученным отцом журналистки Владимиром Рощиным в ответ на запрос в Минобороны РФ.
«По имеющимся сведениям, Рощина Виктория Владимировна, 6.10.1996 года рождения, задержана и находится на территории Российской Федерации», — говорится в письме, подготовленным российской военной полицией и датированным 17 апреля 2024 года.
Владимир Рощин также обращался в Международный комитет Красного креста, который подтвердил, что его дочь находится в плену, но доступа к ней пока нет.
- Виктория Рощина с начала полномасштабного российского вторжения готовила репортажи для «Громадьске», «Украинской правды», «Радио Свобода». В марте 2022 года Рощину задержали сотрудники ФСБ России, когда она выезжала из Бердянска в направлении Мариуполя. Тогда журналистку удерживали десять дней, после чего отпустили. В 2022 году Международный женский медийный фонд наградил ее премией «За мужество в журналистике».
- В августе 2023 года Виктория Рощина пропала без вести во время подготовки репортажа на временно оккупированных территориях Украины. По словам Владимира Рощина, 27 июля его дочь выехала из Украины в Польшу, а затем она собиралась через Россию попасть на оккупированный восток Украины. В последний раз она выходила на связь с родителями 3 августа. Родственники Виктории Рощиной подавали запрос в оккупационную прокуратуру Мариуполя — там сообщали, что в отношении журналистки не заводили какие-либо уголовные дела. Обращения родственников в Генпрокуратуру, Следственный комитет и аппарат омбудсмена по правам человека РФ остались без ответа.
В пограничной службе ФСБ заявили, что НАТО в ходе учений отрабатывает нанесение ядерных ударов по России
Страны НАТО в рамках учений отрабатывают нанесение ядерных ударов по российской территории, заявил в интервью РИА Новости руководитель пограничной службы ФСБ генерал Владимир Кулишов.
«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал он.
По словам Кулишова, сложившаяся ситуация требует адекватных мер по защите и охране границ.
- В начале мая Минобороны РФ объявило, что по поручению президента Владимира Путина начало подготовку к учениям в целях «повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач». В ходе учений Минобороны планирует отработать вопросы «подготовки и применения нестратегического ядерного оружия» в целях «безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства». Первый этап учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался 21 мая.
- В конце месяца должны завершиться крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны — Steadfast Defender 2024. В учениях принимают участие более 90 тысяч военнослужащих альянса. Как писала Financial Times, сценарий учений предполагает, что войска НАТО отражают нападение России на одного из членов альянса.
Российские войска за прошедшие сутки 303 раза атаковали населенные пункты Запорожской области, сообщил глава областной администрации Иван Федоров.
В частности, войска РФ нанесли авиаудар по Новоандреевке, а 117 беспилотников различных модификаций атаковали Гуляйполе, Работино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку, Верхнюю Терсу, а также Новоандреевку.
Помимо этого, населенные пункты региона шесть раз обстреливали из реактивных систем залпового огня. Также было зафиксировано 179 артиллерийских обстрелов. По словам Федорова, во время обстрелов люди не пострадали.
За ночь над Украиной и Россией было сбито по три беспилотника
Российские войска в ночь 28 мая атаковали Украину тремя ударными беспилотниками «Шахед-131/136», сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
По его данным, украинские силы ПВО сбили БПЛА в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях.
В Минобороны РФ также заявили о трех сбитых дронах. Один БПЛА, согласно ведомству, был уничтожен над Курской областью, еще два — над Белгородской.
Перед этим — вечером 27 мая — российские военные отчитались о сбитом над Московской областью «малоразмерном воздушном шаре». В то же время губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что военные сбили БПЛА над Балашихой. По его словам, обломки дрона упали на частный дом. Позднее глава города Сергей Юров сообщил, что в результате произошедшего пострадали двое местных жителей. Одному из них помощь оказали на месте, второго госпитализировали с травами средней тяжести.
Здравствуйте! Начинается 825-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.