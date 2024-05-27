Война Восемьсот двадцать четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 мая читайте здесь.
Главные новости:
- В Орловской области беспилотники атаковали АЗС. Один пожарный погиб, трое ранены.
- Минобороны России отчиталось об атаке беспилотников в Брянской и Белгородской областях и Краснодарском крае.
- Дрон ВСУ атаковал объект системы предупреждения о ядерном ударе в Орске — в 1800 километрах от границы с Россией.
При ракетном обстреле поселка Нижние Серогозы в Геническом районе Херсонской области пострадали пять человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, одна из ракет попала в здание социального фонда. Напротив него, как уточнил Сальдо, находится школа, где сегодня сдавали экзамены дети.
Поселок Нижние Серогозы находится на левом берегу Днепра — примерно в 90 километрах к востоку от Новой Каховки.
В Грайвороне украинский беспилотник атаковал автомобильную стоянку в центре города, пострадала местная жительница
Украинский беспилотник атаковал автомобильную стоянку в Грайвороне Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
При падении дрон сдетонировал, пострадала местная жительница, получившая сквозное ранение левой ноги. Ее доставили в городскую больницу. На стоянке повреждены 13 машин.
Евросоюз по предложению Чехии решил добавить в санкционный список «кума Путина» Виктора Медведчука и продюсера Артема Марчевского
Об этом сообщил МИД Чехии. Также в санкционный список Евросоюза будет добавлен ресурс «Голос Европы» (Voice of Europe), который в чешском МИД называют пропагандистским инструментом России.
- 27 марта Чехия ввела санкции в отношении Медведчука и Марчевского. По словам чешского премьер-министра Петра Фиалы, Медведчук руководил «операцией влияния», целью которой было нарушение территориальной целостности, суверенитета и свободы Украины. Для распространения информации он использовал юрлицо «Голос Европы». Фиала добавил, что деятельность Медведчука и Марчевского выходила за пределы Чехии и демонстрировала долгосрочные усилия России по влиянию на демократические процессы в Европе.
На месте удара по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове нашли тело 15-го погибшего, сообщил начальник следственного управления областной полиции Сергей Болвинов.
Его обнаружили на месте, где был отдел продаж светильников. По словам Болвинова, в разрушенном гипермаркете еще могут оставаться тела погибших. Поиски на месте удара продолжаются.
Союзники по НАТО требуют от Столтенберга прояснить его план по выделению Украине помощи в размере 100 миллиардов евро
Союзники по НАТО требуют, чтобы уходящий в отставку глава альянса Йенс Столтенберг более ясно представил свой план по выделению Украине помощи в размере 100 миллиардов евро, пишет Politico со ссылкой на источники.
Столтенберг, по информации Politico, опасается, что финансирование Украины может иссякнуть в отсутствие четких обязательств. Однако один из собеседников издания из числа восточноевропейских чиновников называет план генсека НАТО «немного запутанным». Другой источник сказал, что «не удивится», если цифра в 100 миллиардов евро в конечном итоге будет пересмотрена.
Как пишет Politico, даже некоторые из ближайших союзников Украины в последние недели стали «более сдержанными» в отношении плана Столтенберга, задаваясь вопросом, где и как будет получена такая большая сумма денег.
По словам собеседников Politico, страны ожидают, что Столтенберг внесет больше ясности во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет на этой неделе в Праге. Один из источников издания предупреждает, что никаких официальных решений принято не будет, учитывая «неформальный» характер встречи.
- В начале апреля Financial Times рассказал, что НАТО разрабатывает план по обеспечению пятилетнего пакета военной помощи на сумму до 100 миллиардов долларов в попытке защитить Украину от «ветров политических перемен», которые могут наступить в случае избрания Дональда Трампа президентом США. План, как пишет издание, был выдвинут генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
Над Белгородской областью сбиты два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.
О последствиях атаки не сообщается. Незадолго до этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности, спустя восемь минут тревога была отменена.
В украинской разведке взяли ответственность за атаку беспилотника на систему предупреждения о ракетных пусках в Орске. Это 1800 километров от границы
Беспилотник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) 26 мая атаковал радиолокационную станцию (РЛС) дальнего обнаружения целей «Воронеж М» в Орске Оренбургской области, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в разведке.
«Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе», — заявил собеседник издания. Данные о причиненном РЛС ущербе уточняются, добавил он.
«Украинская правда» отмечает, что предыдущей наиболее отдаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками, был объект в городе Салават республики Башкортостан, расположенный на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском.
- Накануне местные издания написали о падении беспилотника в окрестностях Орска. В правительстве Оренбургской области сообщили, что гражданские объекты при падении дрона не пострадали, не уточнив, что было целью атаки.
- 24 мая в соцсетях появились фото поврежденной радиолокационной станции «Воронеж-ДМ» под Армавиром Краснодарского края. По данным телеграм-каналов, РЛС была атакована беспилотниками. Сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал «заказчиком» удара США.
- Радиолокационная станция «Воронеж-ДМ» входит в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) для обнаружения факта пуска баллистических ядерных ракет на расстоянии до шести тысяч километров.
Минобороны России отчиталось об атаке беспилотников в Брянской и Белгородской областях и Краснодарском крае
В течение ночи силы ПВО уничтожили по одному беспилотнику над Брянской и Белгородской областями и четыре дрона над Краснодарским краем, заявили в Минобороны России.
В Брянской области, как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, были сбиты два беспилотника — над Севским и Брасовским районами. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков об атаке беспилотников не сообщал, однако рассказал о последствиях обстрелов. По его словам, под обстрел ВСУ попали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа, пострадавших нет.
В городе Шебекино в результате попадания боеприпаса во двор в многоквартирном доме в пяти квартирах выбиты окна, осколки повредили стекла, фасад и 12 автомобилей.
В селе Муром повреждены три частных жилых дома и линия газоснабжения. Также поврежден один автомобиль. Что стало причиной повреждения, Гладков не сообщил.
В Краснодарском крае, по словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, беспилотники атаковали гражданские объекты на территории Геленджика. В селе Криница обломки дрона повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, возникший пожар потушен. Пострадавших в результате падения дронов нет, уточнил Кондратьев.
В Орловской области беспилотники атаковали АЗС. Один пожарный погиб, трое ранены
Два беспилотника атаковали автозаправочную станцию в городе Ливны Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Один дрон упал на территории, повредив часть фасада административного здания. На место приехали сотрудники оперативных служб и администрации города. В этот момент на территории АЗС упал еще один беспилотник.
В результате атаки погиб водитель областной пожарной части, сообщил Клычков. Еще три сотрудника служб пострадали.
Минобороны России сообщило, что в течение ночи над Орловской областью были уничтожены шесть беспилотников.
Здравствуйте! Начинается 823-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.