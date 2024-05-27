Война Восемьсот двадцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

Союзники по НАТО требуют от Столтенберга прояснить его план по выделению Украине помощи в размере 100 миллиардов евро

Союзники по НАТО требуют, чтобы уходящий в отставку глава альянса Йенс Столтенберг более ясно представил свой план по выделению Украине помощи в размере 100 миллиардов евро, пишет Politico со ссылкой на источники.

Столтенберг, по информации Politico, опасается, что финансирование Украины может иссякнуть в отсутствие четких обязательств. Однако один из собеседников издания из числа восточноевропейских чиновников называет план генсека НАТО «немного запутанным». Другой источник сказал, что «не удивится», если цифра в 100 миллиардов евро в конечном итоге будет пересмотрена.

Как пишет Politico, даже некоторые из ближайших союзников Украины в последние недели стали «более сдержанными» в отношении плана Столтенберга, задаваясь вопросом, где и как будет получена такая большая сумма денег.

По словам собеседников Politico, страны ожидают, что Столтенберг внесет больше ясности во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет на этой неделе в Праге. Один из источников издания предупреждает, что никаких официальных решений принято не будет, учитывая «неформальный» характер встречи.