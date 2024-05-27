The Times: полковник госохраны Украины, задержанный по делу о покушении на Зеленского, в начале войны предлагал сдаться России

Полковник Управления государственной охраны Украины Андрей Гук, которого СБУ обвиняет в подготовке покушения на президента Владимира Зеленского, в начале полномасштабного российского вторжения предлагал своим коллегам сложить оружие в случае прихода войск РФ. Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного офицера украинской контрразведки.

В первые дни войны Гук собрал других телохранителей и якобы сказал им: «Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне платят недостаточно, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость».

По словам собеседника издания, сотрудники службы охраны восприняли слова Гука как эмоциональную реакцию на вторжение и поэтому проигнорировали их.

Следствие утверждает, что Гук работал на ФСБ с 2014 года. Также он якобы завербовал второго обвиняемого, полковника Александр Деркача.

По версии СБУ, организаторы планировали совершить покушение на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Предполагалось, что он погибнет в результате скоординированной атаки ракетами и беспилотниками. Атака была запланирована на начало мая. По колонне автомобилей, в одном из которых должен был ехать Буданов, планировалось запустить баллистическую ракету. Дрон должен был зафиксировать последствия атаки и при необходимости сбросить взрывчатку на тех, кто выжил в результате атаки.

СБУ, как утверждается, несколько месяцев следила за предполагаемыми разработчиками плана покушения: двумя полковниками управления Госохраны и неким третьим человеком, которого подозревали в работе на ФСБ.

The Times пишет, что оба задержанных полковника госохраны дали признательные показания во время допроса. В их телефонах нашли данные о транспортных средствах и маршрутах, которыми пользовались Зеленский и глава СБУ Василий Малюк. По словам собеседника издания, полковники также рассказали о плане взять Зеленского в заложники в начале войны, чтобы президент Украины записал видеообращение, в котором сказал бы, что надо сдаться России.

7 мая Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила агентурную сеть ФСБ, участники которой готовили покушение на Зеленского, Малюка и Буданова. Задержаны были двое полковников Управления государственной охраны Украины — это ведомство занимается охраной высших должностных лиц. Их обвинили в государственной измене и подготовке теракта.

Через два дня Зеленский отправил в отставку начальника Управления государственной охраны Сергея Рудя. Он занимал эту должность с 2019 года. Издание «Страна.ua» утверждала, что Андрей Гук — близкий к Рудю полковник. По словам собеседников издания, у спецслужб «уже давно были вопросы» к Гуку, но Рудь долгое время «прикрывал» его.

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