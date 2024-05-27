Офицера бундесвера приговорили к трем с половиной годам за шпионаж в пользу России. Он заявил, что хотел связаться с властями РФ, потому что боялся ядерной войны

Высший земельный суд Дюссельдорфа приговорил офицера немецкой армии Томаса Х. (правоохранительные органы не раскрывают фамилии фигурантов дел) к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщают ZDF и Bild.

54-летнего офицера бундесвера признали виновным в осуществлении «тайной агентурной деятельности». Согласно обвинительному заключению, бывший капитан, начиная с мая 2023 года, передавал информацию российским спецслужбам через российские консульство в Бонне и посольство в Берлине, а также предлагал властям РФ сотрудничество.

Предполагается, что подсудимый получил эти сведения, работая в управлении бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке в Кобленце. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что офицер сохранил на своем ноутбуке множество файлов с «важной для безопасности информацией» и сделал шесть фотографий учебных документов немецких военно-воздушных сил, а затем передал пакет с документами в консульство РФ в Бонне и попросил связаться с ним.

Томаса Х. задержали в августе 2023 года. В ходе судебного процесса обвиняемый в основном дал признательные показания. При этом он отрицал, что подбросил в российское консульство в Бонне данные, которые скачал со служебного компьютера, отмечает Bild.

В суде офицер заявил, что находился в очень плохом психологическом состоянии и хотел связаться с российской стороной, потому что им «двигал страх перед ядерной эскалацией войны в Украине», сообщал Der Spiegel. По словам подсудимого, он хотел «дать российским вооруженным силам преимущество на фоне сложившейся политической ситуации». Офицер говорил, что трижды пытался связаться с консульством РФ, чтобы получить информацию о возможной ядерной эскалации в Украине и успеть вывезти свою семью в безопасное место, но российская сторона ему не ответила.

Читайте также

«Склады бундесвера напоминают советский универмаг» Популисты все чаще говорят, что Германия «устала от войны», — но Берлин собирается удвоить помощь Украине. «Медуза» поговорила об этом с депутатом Михаэлем Ротом — главой комитета бундестага по международным делам

Читайте также

«Склады бундесвера напоминают советский универмаг» Популисты все чаще говорят, что Германия «устала от войны», — но Берлин собирается удвоить помощь Украине. «Медуза» поговорила об этом с депутатом Михаэлем Ротом — главой комитета бундестага по международным делам