Офицер бундесвера, обвиняемый в шпионаже на Россию, рассказал, что трижды пытался связаться с российским консульством из страха «ядерной эскалации»

Офицер бундесвера Томас Х., которого обвиняют в шпионаже в пользу России, рассказал на суде, что трижды пытался связаться с российским консульством, чтобы получить информацию о возможной ядерной эскалации в Украине и успеть вывезти свою семью в безопасное место, пишет Der Spiegel.

По данным издания, обратиться в российское консульство 54-летнего немецкого офицера побудило сообщение — «вероятно, в тиктоке» — но какое, он не помнит.

В мае 2023 года, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, обвиняемый, работавший в управлении бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке в Кобленце, сохранил на своем ноутбуке множество файлов с «важной для безопасности информацией» и сделал шесть фотографий учебных документов немецких военно-воздушных сил. Пакет с документами он отнес в консульство России в Бонне и попросил связаться с ним.

Ответа офицер не получил. После этого он еще дважды попытался связаться с российским консульством по электронной почте под псевдонимом «Михаэль Мюллер», но эти сообщения также остались без ответа.

На суде обвиняемый сказал, что находился в очень плохом психологическом состоянии и хотел связаться с российской стороной, потому что им «двигал страх перед ядерной эскалацией войны в Украине», пишет Der Spiegel. Его целью, как он заявил, было «дать российским вооруженным силам преимущество на фоне сложившейся политической ситуации».

На суде в Дюссельдорфе обвиняемый заявил, что сожалеет о своем поступке и «видит в нем ошибку».

Об аресте офицера бундесвера по имени Томас Х., подозреваемого в шпионаже в пользу России, Федеральная прокуратура Германии сообщила в августе 2023 года. В сообщении говорилось, что подозреваемый несколько раз обращался в генконсульство России в Бонне и посольство России в Берлине, предлагая свои услуги, и однажды передал информацию, полученную на своем рабочем месте.

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