Польша ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по стране

Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил, что власти вводят ограничения на передвижения российских дипломатов по стране. Такое решение он объяснил тем, что Россия, по его словам, участвует в «гибридной войне» против Евросоюза и Польши. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран ЕС, передает Onet.

По словам Сикорского, российские дипломаты смогут перемещаться только в пределах Мазовецкого воеводства, а сотрудники российских консульских учреждений — только по регионам, к которым они привязаны.

Ограничения не коснутся посла России в Польше Сергея Андреева, добавил глава польского МИД. Он выразил надежду, что другие страны последуют примеру Польши.

МИД России пока не комментировал решение властей Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 21 мая сообщил, что в стране арестованы девять человек по обвинению в совершении диверсий по заказу российских спецслужб. По его словам, речь идет о наемниках, часть из них — «люди из криминального мира». Среди арестованных есть граждане Украины, Беларуси и Польши. В качестве примера диверсий Туск привел попытку поджога завода по производству красок во Вроцлаве. Он назвал «неоспоримым», что поджог был заказан российскими спецслужбами.

В ноябре прошлого года Financial Times писала, что страны ЕС обсуждают предложение Чехии ввести ограничения на передвижение российских дипломатов по Евросоюзу. По мнению властей Чехии, российские дипломаты должны получать визы и виды на жительство, которые позволяют передвигаться только по территории страны пребывания, а не по всей шенгенской зоне.

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