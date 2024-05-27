Министерство обороны РФ заявило, что российские военные заняли села Нетайлово в Донецкой области и Ивановку в Харьковской области.

Согласно ежедневной сводке ведомства, Нетайлово захватили подразделения группировки войск «Центр», а Ивановку — военные из группировки «Запад».

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к министерству обороны страны, в ночь 27 мая сообщил, что российские военные продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области и оккупировали Нетайлово. Судя по карте проекта, Ивановка также оказалась под контролем ВС РФ.

Власти Украины потерю сел пока не подтверждали. В сводке Генштаба ВСУ на 13:00 27 мая говорится, что вблизи Нетайлово продолжаются бои. Ситуацию в ведомстве назвали «напряженной».

Советник главы аннексированной ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что российские военные после взяти Нетайлово смогут контролировать большую часть трассы, которая ведет к Покровску. «По этой дороге, в частности, ведется снабжение группировки украинских сил в Селидово, Курахово, Украинске, Новопавловке, Новогродовке и других населенных пунктах. Оттуда, кстати, Донецк обстреливали долгое время», — пояснил Кимаковский.

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