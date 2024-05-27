Харьков не сдается — и продолжает жить. Город прощается с погибшими и проводит «последние звонки» в школах Восемьсот двадцать третий день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Канцлер ФРГ и глава МИД Италии выступили против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России.
- Владимир Зеленский записал обращение к мировым лидерам на фоне разрушенной российским ударом типографии в Харькове.
- Sky News: Россия производит снаряды втрое быстрее и вчетверо дешевле, чем США и страны ЕС.
- Число погибших в результате российского удара по гипермаркету в Харькове выросло до 14 человек.
- Войска РФ нанесли воздушный удар по Украине. ВСУ сбили 12 ракет и 31 дрон. В Жмеринке Винницкой области в ходе ночной атаки РФ пострадали три человека.
- В Белгородской области в ходе обстрелов погибли четыре человека и еще 18 получили ранения.
- Глава Минфина США предупредила об ужесточении санкций в отношении банков, не прекративших работать в России.
Харьков — один из крупнейших городов Украины — с начала полномасштабного вторжения войск РФ постоянно подвергается атакам. Последние несколько месяцев российские военные каждый день сбрасывают на город авиабомбы, наносят удары ракетами и дронами-камикадзе, разрушая здания, калеча и убивая людей. Но Харьков и его жители не сдаются — они помогают тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за российского наступления, прощаются с погибшими, пытаются восстановить разрушенное и продолжают жить. «Весь город, вся Харьковщина заслуживают нашей поддержки, благодарности, нашего уважения — как и каждая украинская община, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь», — говорил президент Украины Владимир Зеленский, побывавший в Харькове 24 мая.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот двадцать второго — дня войны можно посмотреть по этой ссылке. В этот день российские войска ударили по строительному гипермаркету в Харькове.