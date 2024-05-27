Столб дыма над Харьковом после очередного российского удара. 21 мая 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Канцлер ФРГ и глава МИД Италии выступили против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России.

Владимир Зеленский записал обращение к мировым лидерам на фоне разрушенной российским ударом типографии в Харькове.

Sky News: Россия производит снаряды втрое быстрее и вчетверо дешевле, чем США и страны ЕС.

Число погибших в результате российского удара по гипермаркету в Харькове выросло до 14 человек.

Войска РФ нанесли воздушный удар по Украине. ВСУ сбили 12 ракет и 31 дрон. В Жмеринке Винницкой области в ходе ночной атаки РФ пострадали три человека.

В Белгородской области в ходе обстрелов погибли четыре человека и еще 18 получили ранения.

Глава Минфина США предупредила об ужесточении санкций в отношении банков, не прекративших работать в России.

Харьков — один из крупнейших городов Украины — с начала полномасштабного вторжения войск РФ постоянно подвергается атакам. Последние несколько месяцев российские военные каждый день сбрасывают на город авиабомбы, наносят удары ракетами и дронами-камикадзе, разрушая здания, калеча и убивая людей. Но Харьков и его жители не сдаются — они помогают тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за российского наступления, прощаются с погибшими, пытаются восстановить разрушенное и продолжают жить. «Весь город, вся Харьковщина заслуживают нашей поддержки, благодарности, нашего уважения — как и каждая украинская община, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь», — говорил президент Украины Владимир Зеленский, побывавший в Харькове 24 мая.

В Индустриальном районе Харькова работает подземная школа, о планах ее строительства власти города объявили осенью 2023 года. Школьники с 1 по 11 классы учатся в две смены в смешанном формате (очные уроки и дистанционное обучение) Yevhenii Vasyliev / Global Images Ukraine / Getty Images

В мае в украинских школах проходят «последние звонки». В том числе в Харькове, в 30 километрах от которого идут бои Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Скейтбордисты возле здания Харьковского академического театра оперы и балета. Культурная жизнь в городе также продолжается, несмотря на обстрелы Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Харьковский академический драматический театр также не остановил работу, хотя оркестр и вынужден проводить репетиции в подвале Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Майор полиции Андрей Ладыка помогал эвакуироваться жителям Волчанска, который пытаются захватить российские войска. 22 мая, когда Ладыка и его напарник ехали помогать жителям Волчанска, их автомобиль атаковал российский дрон. Ладыка погиб, второй полицейский был тяжело ранен. Церемония прощания с майором полиции прошла в Харькове. Руководитель управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, говоря о гибели майора, подчеркнул , что Ладыка вывозил жителей Волчанска, «не считаясь с собственной жизнью». «Он это делал для людей, ради их жизни», — отметил он Vyacheslav Madiyevskyy / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

На Аллее Славы на 18-м кладбище в Харькове с 2016 года хоронили бойцов, погибших в Донбассе. Теперь здесь хоронят военных, отражающих российское вторжение Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

23 мая в результате российского удара была разрушена типография «Виват» в Харькове. Семь человек погибли, более 20 человек получили ранения, сгорели 50 тысяч изданий, хранившихся на складе. Президент Украины Владимир Зеленский, приезжавший в Харьков 24 мая, записал обращение на фоне руин типографии, призвав лидеров США и Китая принять участие в «саммите мира» в Швейцарии Пресс-служба президента Украины / ABACAPRESS.COM / Scanpix / LETA

«Виват» — один из крупнейших издательских домов в Украине, в который, в числе прочего, входит сеть книжных магазинов. После удара по типографии в Харькове жители Украины пришли в магазины «Вивата» в разных городах, чтобы купить книги и, таким образом, выразить свою поддержку Les Kasyanov / Global Images Ukraine / Getty Images

Спорткомплекс «Акварена» в Харькове попал под обстрел 11 марта 2022 года. Котельная, технологическое оборудование и само здание получили повреждения. Бассейн более двух лет не работал, но в мае в него снова начали ходить люди. «Я считал, что восстановить его невозможно. Но удалось сделать чудо», — говорил автор проекта бассейна Юрий Фрайфельд в интервью украинскому 24 каналу Vyacheslav Madiyevskyy / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Российские войска с 10 мая ведут наступление в приграничных районах Харьковской области. Из-за боев жители вынуждены покинуть свои дома. Их привозят в Харьков и размещают в приютах. Люди, вынужденные бросить свои дома и все имущество, могут получить гуманитарную помощь Vyacheslav Madiyevskyy / Укринформ / ABACAPRESS.COM / Scanpix / LETA

Войска РФ активно применяют для ударов по Харькову авиабомы. На фото разрушенная в результате одного из таких ударов квартира в многоэтажном доме Nicolas Cleuet / Le Pictorium Agency / ZUMA Press / Scanpix / LETA

26 мая войска РФ сбросили авиабомбы на строительный гипермаркет «Эпицентр» в Харькове, в котором в тот момент находились около 200 человек. Погибли как минимум 14 человек, около 40 получили ранения Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Поврежденное кладбище в одном из районов Харькова. «Медуза» публиковала рассказы жителей Харькова о происходящем в городе, на который снова наступают российские войска Vyacheslav Madiyevskyy / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот двадцать второго — дня войны можно посмотреть по этой ссылке. В этот день российские войска ударили по строительному гипермаркету в Харькове.