В Харькове построят первую подземную школу, чтобы учиться «даже во время ракетных угроз»

Власти Харькова собираются построить подземную школу, сообщил глава города Игорь Терехов в телеграм-канале.

«Мы планируем построить первую в Украине подземную школу, которая будет отвечать самым современным нормативным требованиям к защитным сооружениям. Такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз», — заявил Терехов.

Глава города отметил, что власти Харькова продолжат инвестировать в образование и не станут сокращать расходы на эту сферу в 2023-2024 годах, «несмотря на нехватку бюджетных средств».

В Харькове в сентябре 2023 года на фоне продолжающихся обстрелов со стороны войск РФ на пяти городских станциях метро переоборудовали несколько помещений под классы для учеников из 19 школ, которые учатся в две смены. Мэр Харькова Игорь Терехов говорил, что «это временная мера». Тогда же власти Харькова объявили, что построят в Индустриальном районе города «школьное бомбоубежище», где смогут учиться 450 детей.

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