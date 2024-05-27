Дрон Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины 26 мая атаковал радиолокационную станцию (РЛС) дальнего обнаружения целей «Воронеж-М», расположенную в городе Орск Оренбургской области, заявил источник «Украинской правды» в спецслужбах.

«Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе», — заявил собеседник издания. Данные о причиненном РЛС ущербе уточняются, добавил он.

О дроне в Орске со ссылкой на источник пишет и «РБК-Украина», приводя точно такую же цитату.

В правительстве Оренбургской области подтвердили РИА Новости факт падения дрона. «Инцидент произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было», — сказал собеседник агентства.

Ранее о падении беспилотника под Орском писали местные телеграм-каналы, указывая, что целью дрона мог быть некий военный объект. Падение дрона, как сообщалось, не привело к «серьезным разрушениям».

Утром 23 мая беспилиотники атаковали воинскую часть в поселке Глубокий под Армавиром в Краснодарском крае, повредив, как свидетельствуют фотографии, надгоризонтную радиолокационную станцию «Воронеж-ДМ».

Эта РЛС входит в российскую систему предупреждения о пусках ядерных ракет, станция обеспечивает радиолокационный контроль на расстоянии до шести тысяч километров и способна одновременно контролировать до 500 объектов.

Российский сенатор от аннексированной Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» и бывший вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин обвинил Украину в атаке по системе противоракетной обороны России, а США — в причастности к нему.

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