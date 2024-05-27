В Украине открыли расследование из-за прорыва российских войск в Харьковской области

Государственное бюро расследований Украины открыло досудебное расследование по факту прорыва российский войск в Харьковской области.

В сообщении говорится, что 10 мая 2024 года российская армия сумела прорвать «первый эшелон обороны» украинских войск и захватить несколько населенных пунктов, нанеся потери ВСУ и мирному населению.

Следователи проверят уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, строительство фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями, а также «действия руководства всех звеньев в регионе в ходе наступательных действий противника». Проверены будут возможные факты «безосновательного ухода с боевых позиций подразделениями ВСУ», отметили в ГБР.

Расследование ведется по статьям о самовольном оставлении поля боя и небрежном отношении к военной службе (статья 429 и часть 4 статьи 425 УК Украины).

О том, что ГБР ведет соответствующее расследование, стало известно 24 мая из постановления районного суда Харькова. Из него следовало, что 10 мая в районе нескольких населенных пунктов Харьковской области во время штурмовых действий российской армии имели место факты оставления боевых позиций подразделениями ВСУ. По версии следствия, командование 125-й бригады и подчиненные ей подразделения, в том числе 415-го отдельного стрелкового батальона, 23-й механизированной бригады, 172-го отдельного стрелкового батальона не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и России, что привело к потере военной техники и личного состава.

Всего в деле фигурируют 28 военнослужащих, среди которых командующий оперативно-тактической группировки, командир бригады, командиры батальонов.

Российские войска 10 мая начали новое наступление в приграничных районах Харьковской области. Ключевыми направлениями наступления стали приграничный город Волчанск и село Липцы в пригороде Харькова. За это время Минобороны России объявило о захвате более 10 населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин утверждал, что у РФ нет планов по захвату Харькова. По его словам, вина за наступательную операцию российских войск в этом регионе лежит на властях Украины, которые обстреливают Белгород.

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