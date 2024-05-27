Россия и Беларусь начали учения «по прикрытию государственных и военных объектов»

Войска ПВО Беларуси и Военно-космические силы ВС России начали совместные летно-тактические учения «в рамках совершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны». Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

В учениях участвуют авиационные воинские части, подразделения зенитных, ракетных и радиотехнических войск ВС Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации российских ВКС.

Согласно сообщению Минобороны, учения направлены на решение задач «по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения». Экипажи также отработают «ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск». Учения продлятся до 31 мая.

21 мая Минобороны РФ сообщило, что российские войска начали в Южном военном округе первый этап учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения проводятся «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России, утверждали в ведомстве. В российских учениях участвуют белорусские военные. По словам Александра Лукашенко, это третьи совместные учения с момента размещения ядерного оружия на территории Беларуси.

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