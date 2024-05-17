The New York Times: глава Объединенного комитета начальников штабов США назвал «неизбежной» отправку инструкторов НАТО в Украину

В Объединенном комитете начальников штабов США допустили возможность отправки в Украину военных инструкторов НАТО для подготовки украинских солдат, но это произойдет не в ближайшее время, сообщает газета The New York Times со ссылкой на председателя комитета генерала Чарльза Брауна.

В разговоре с журналистам генерал назвал отправку инструкторов в Украину «кажется неизбежной». «Со временем мы к этому придем», — заявил он. При этом, по словам Брауна, сейчас подобные действия «поставят под угрозу жизни инструкторов НАТО», в связи с чем украинским военным придется выбирать, использовать ли средства ПВО для защиты инструкторов или критической инфраструктуры Украины.

В свою очередь газета пишет, что нехватка личного состава в ВСУ достигла «критической точки», а положение на поле боя серьезно ухудшилось за последние недели. Это вынудило украинских чиновников просить США и других союзников по НАТО помочь в подготовке 150 тысяч новобранцев.

Сейчас украинские военнослужащие проходят подготовку в Европе, однако переброска солдат на учебные полигоны и обратно требует много времени. Кроме того, как признают американские военные, перенос обучения в Украину позволил бы инструкторам быстрее собирать информацию о нововведениях на линии фронта и адаптировать программу подготовки в соответствии с этими данными.

Неназванный американский чиновник заявил изданию, что среди возможных вариантов могло бы стать проведение учений во Львове, но этот город также неоднократно подвергался атакам России. Другие чиновники, на которых ссылается издание, считают, что необходимо отправлять больше украинских новобранцев на полигоны в Германии и Польше, но это также потребует значительных усилий в плане логистики.

После выхода материала The New York Times заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что не располагает информацией о возможной отправке инструкторов в Украину.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку войск в Украину. После этого ряд западных стран, в числе которых были Германия и США, а также блок НАТО сообщили, что не рассматривают такую возможность. В марте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Макрона, пояснив, что речь шла о подготовке украинских солдат западными специалистами. Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти предложили своим европейским партнерам направить в страну инструкторов, чтобы ускорить процесс обучения военнослужащих ВСУ, поскольку это облегчило бы логистику и коммуникацию.

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