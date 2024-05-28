Министерство обороны РФ отказывается предоставить полноценный отпуск отцу десятерых детей, который полтора года воюет в Украине. Из-за этого военнослужащий решил уволиться, но его не отпускают до окончания мобилизации (а она все еще продолжается). Об этом изданию Msk1.ru рассказала его жена, москвичка Елена Караваева.

В январе 2023 года Алексей Караваев заключил контракт с Минобороны и отправился добровольцем на фронт. До полномасштабной войны он работал механиком в автоцентре одной из немецких компаний. С введением санкций прибыль предприятия упала, и Алексея перевели с ежемесячной ставки на «выработку», урезав зарплату более чем вдвое. Он решил пойти на войну, чтобы решить финансовые проблемы семьи. Алексей и Елена Караваева воспитывают десятерых детей, четверо из которых имеют инвалидность.

Как утверждает Елена, за полтора года контрактной службы Алексей получил всего десять дней отпуска. «Полтора года он уже там. В прошлом декабре еле-еле его отпустили на десять дней. До этого он год семью не видел. Сейчас снова не видит, полгода уже. Десять дней за год… Это ведь малая часть того времени, которая положена отцу четверых детей-инвалидов», — рассказала она журналистам.

По закону каждый военнослужащий имеет право на 30-дневный отпуск. Льготным категориям граждан полагаются дополнительные дни отдыха. Так, родители детей с инвалидностью получают плюс четыре дня отпуска на каждого ребенка. Также в июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий дополнительно до 24 дней отпуска в год для родителей детей с инвалидностью.

По подсчетам Msk1.ru, Минобороны должно предоставлять Алексею Караваеву не менее 56 дней отпуска в год. За полтора года у него накопилось уже 76 дней. По словам Елены, начальство заявляет, что Алексей «пока может и не мечтать» об отпуске, и не предлагает ему компенсировать эти дни деньгами. «Многие его друзья погибли. У Леши, конечно, уже начинают сдавать нервы. Ему сложно, он скучает по нам, хочет поскорее вернуться», — говорит она.

Из-за допущенных нарушений и отсутствия отдыха Алексей Караваев решил досрочно разорвать контракт с Минобороны. Заявление от его лица написала 4 апреля жена. Через полтора месяца она получила стандартный ответ от военных, что контракты военнослужащих продолжают действовать до окончания периода «частичной мобилизации», а решение об их расторжении принимает аттестационная комиссия.

«Это письмо стандартной формы, такое получают все, кто сейчас пытается уволиться. Но разве не нужен здесь индивидуальный подход? Когда у военнослужащего дети-инвалиды, которым нужна забота отца, разве нельзя как-то упростить процедуру? Комиссия должна рассматривать, насколько его служба эффективна, насколько он нужен Вооруженным силам и возможно ли досрочное увольнение. Для этого, мол, нужны веские основания. Но разве недостаточно веские основания, что у человека десять детей, четыре инвалида?» — говорит Елена Караваева.

Журналисты Msk1.ru направили запрос в Минобороны РФ, но пока не получили ответа.

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Фото на обложке: Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA