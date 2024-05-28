Financial Times: сотни иностранных компаний, собиравшихся уйти из России после начала войны, остались в стране

Иностранные компании, объявившие о планах уйти с российского рынка после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году, остались работать в России, пишет газета Financial Times 28 мая.

По данным издания, в России остались сотни компаний, которые собирались уйти. Среди них бразильский производитель косметики Natura & Co (в нее входит Avon Products), французский производитель промышленного газа Air Liquide и британская потребительская группа , выпускающая бытовую химию, средства гигиены, презервативы.

Financial Times указывает, что компании столкнулись с бюрократическими препонами. После начала войны власти России потребовали, чтобы компании из «недружественных» стран, продающие свои активы покупателям в РФ, делали скидку 50%. Также компании обязали платить налог 15%, если они хотят уйти из России. Кроме того, отмечает издание, стало сложно найти покупателей, которые устроят и компании, и власти РФ.

Один из топ-менеджеров, работающий с западными компаниями в России, сказал FT, что «многие европейские компании оказались между молотом и наковальней». «Они сказали, что уедут. Но им предложили выбор покупателей, который был для них неприемлем», — объяснил он.

Другой топ-менеджер отметил, что в первые недели после вторжения компании считали уход из России своим моральным долгом, сейчас они задаются вопросом, действительно ли им нужно уходить. «Некоторые из этих компаний построили четыре-пять заводов за 30 лет. Они не собираются продавать их с 90-процентной скидкой», — сказал собеседник издания.

По данным Киевской школы экономики, которые приводит Financial Times, после начала вторжения войск РФ в Украину в 2022 году на российском рынке остались более 2100 транснациональных корпораций. При этом около 1600 международных компаний ушли с рынка или сократили свою деятельность.