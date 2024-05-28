Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Верховной рады, не президента. Закон о военном положении позволяет не проводить выборы, но это не значит продление полномочий. По Конституции в этом случае президентские полномочия передаются спикеру парламента. Это все предварительный анализ и оценка. По ним, единственная легитимная власть — парламент и спикер Рады. Запад хочет дождаться, когда власти Украины примут все непопулярные решения, в том числе еще больше снизят планку призывного возраста, после чего «их просто, чик — поменяют» на других людей.

А что думают об этом в Украине? Российские власти и пропагандисты пытаются всех убедить, что Зеленский потерял легитимность «Медуза» выяснила, что об этом думают сотрудники офиса самого Зеленского, украинские оппозиционеры и обычные жители страны

Генсек НАТО Столтенберг, когда я с ним встречался, деменцией не страдал, и если теперь он говорит о нанесении ударов высокоточным западным оружием по территории РФ, то должен понимать, что они могут быть осуществлены только с помощью средств космической разведки при помощи высококвалифицированных специалистов. В случае с такими системами, как Storm Shadow, полетные задания могут вноситься без присутствия украинских военных, — это делают те, кто производит и якобы поставляет в Украину эти системы. Может происходить и происходит без участия украинских военных.

Такие системы, как ATACMS, программируются на основе данных космической разведки, а само задание готовится представителями стран НАТО. Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны понимать, с чем они играют. Они должны помнить, что являются государствами с небольшой территорией и плотным населением. Этот фактор им нужно иметь в виду — прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь России.

Иностранный контингент на территории Украины — ничего хорошего в этом нет. Это нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе. Им это нужно? Пожалуйста. Мы будем делать так, как считаем нужным. Иностранные войска в зоне « » будут в зоне поражения ВС России.

«Талибан» — действующая власть в Афганистане. С ними надо выстраивать отношения, потому что это нынешние реалии. В Афганистане есть проблемы, они безусловны. Исключение «Талибана» из российского списка террористических организаций комментировать не буду, но эта тема постоянно обсуждается.

Это краткий пересказ заявлений президента России Владимира Путина, сделанных им на пресс-конференции по итогам визита в Ташкент. Высказывания отредактированы с сохранением смысла.

И еще раз — как обсуждают легитимность Владимира Зеленского

Срок полномочий Зеленского истекает через два месяца — однако новых выборов в Украине не будет из-за войны. Как президент борется с угрозой утраты легитимности? Материал Carnegie Politika

И еще раз — как обсуждают легитимность Владимира Зеленского

Срок полномочий Зеленского истекает через два месяца — однако новых выборов в Украине не будет из-за войны. Как президент борется с угрозой утраты легитимности? Материал Carnegie Politika

Сергей Бобылев / Спутник / EPA / Scanpix / LETA