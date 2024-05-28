Независимые медиа и правозащитные организации призвали YouTube перестать помогать цензуре в российском интернете

Российские независимые медиа и правозащитные организации опубликовали открытое письмо к видеохостингу YouTube. В обращении, которое публикует «Роскомсвобода», они, в частности, благодарят YouTube за то, что видеохостинг по-прежнему работает в России.

YouTube, говорится в письме, «остается основной онлайн-платформой, где независимые издатели, медиа, блогеры и общественные организации, деятельность которых была по тем или иным причинам запрещена либо ограничена на территории Российской Федерации, могут делиться своим контентом и взаимодействовать со своей российской аудиторией, живущей в условиях информационной блокады и суверенного интернета».

Однако, считают авторы письма, «компания, похоже, помогает российским цензорам заглушать правозащитные и антивоенные голоса». Составители послания напоминают, что по требованию Роскоманадзора YouTube заблокировал несколько видео об уклонении от военной службы, а также уведомил о блокировке каналы «ОВД-Инфо», «Роскомсвободы», «Общества Защиты Интернета», а также канал журналистов Екатерины Котрикадзе и Тихона Дзядко. После огласки, отмечается в обращении, часть видео была разблокирована, но по-прежнему недоступна в поиске видеосервиса.

YouTube должен понимать, что российские нормы законов об информации, на основании которых просит блокировку Роскомнадзор, противоречат как самим принципам и правилам YouTube, так и международным стандартам в области прав человека.

Авторы обращения отмечают, что понимают, с какими трудностями сталкивается компания в России, однако, считают они, у YouTube «есть инструменты для противостояния попыткам цензуры со стороны российских властей и защиты прав пользователей».

Среди подписавших обращение — Access Now, «ОВД-Инфо», «Теплица социальных технологий», «Репортеры без границ» (RSF) и другие, пишет «Роскомсвобода».

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