Анатолий Жданов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы. Россия в 2023 году заняла в нем 164 место из 180. Годом ранее она находилась на 155-й строчке. Украина, где действует военное положение и связанные с ним на распространение информации, за год поднялась в рейтинге со 106 до 79 места.

В сообщении «Репортеров без границ», которое получила «Медуза», говорится о дальнейшем усилении пропаганды в России. «Москва в рекордные сроки создала новый медиа-арсенал для насаждения кремлевского дискурса на оккупированных территориях юга Украины, в то время как мощнейшее давление было оказано на оставшиеся независимые российские СМИ, которые оказались запрещены, заблокированы и/или объявлены „иностранными агентами“», — отмечают «Репортеры без границ».

В докладе организации говорится, что Украина после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года оказалась «на переднем крае сопротивления распространению кремлевской пропаганды». Начатая Россией война «представляет угрозу для выживания украинских медиа», отмечают «Репортеры без границ».

Еще никогда журналисты в Украине не подвергались такой угрозе для жизни, как после начала войны. В докладе отмечается, что по журналистам часто открывают огонь, несмотря на надписи «Пресса» на их одежде. «Количество убитых и раненых репортеров неуклонно растет», — сообщают «Репортеры без границ».

Как работают журналисты в Украине

Многие украинские журналисты после 24 февраля говорят, что участвуют в «информационной войне», помогая своей стране победить Россию. Как это изменило их профессию?

Как работают журналисты в Украине

Многие украинские журналисты после 24 февраля говорят, что участвуют в «информационной войне», помогая своей стране победить Россию. Как это изменило их профессию?

Страной, где СМИ пользуются наибольшей свободой, седьмой год подряд признали Норвегию. Далее в рейтинге следуют Ирландия, Дания, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Литва и Эстония.

Последнее, 180-е место, по-прежнему занимает Северная Корея. Перед ней в рейтинге расположились Китай, Вьетнам, Иран, Туркменистан, Сирия и Эритрея. В сообщении «Репортеров без границ» Китай назван «главным тюремщиком журналистов и одним из крупнейших экспортеров пропаганды».

Из 180 стран и территорий, попавших в рейтинг, в 31 сложилась «очень тяжелая» ситуация со свободой прессы. В 42 странах, по оценке «Репортеров без границ», ситуация «сложная», в 55 — «проблемная», в 52 — «хорошая» или «удовлетворительная». Другими словами, отмечают «Репортеры без границ», только в трех из десяти стран мира сложились удовлетворительные условия для работы журналистов.

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