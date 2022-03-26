В Украине запретили публиковать фото и видео перемещений военных

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, жестко ограничивающий публикацию военной информации в условиях военного или чрезвычайного положения.

УНИАН сообщает, что теперь запрещено публиковать фото и видео, на которых сняты:

Военные объекты и перемещения украинских военных

Места обстрелов

Траектории полета ракет

Названия улиц, остановки транспорта, магазины, заводы

Работа украинской ПВО

Адреса, информация с визуальной привязкой или координаты боев

Номера автомобилей и бронетехники

Имена потерпевших или погибших

Также закон запрещает распространять информацию о перемещении иностранной военной помощи, которая поступает в Украину.

Исключение сделано только для материалов, которые выкладывают в открытый доступ министерство обороны Украины и Генштаб вооруженных сил.

За нарушение запрета предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет. Максимальное наказание будет применяться в случае, если военная информация опубликована по корыстным мотивам и по предварительному сговору.

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