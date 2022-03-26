В Украине запретили публиковать фото и видео перемещений военных
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, жестко ограничивающий публикацию военной информации в условиях военного или чрезвычайного положения.
УНИАН сообщает, что теперь запрещено публиковать фото и видео, на которых сняты:
- Военные объекты и перемещения украинских военных
- Места обстрелов
- Траектории полета ракет
- Названия улиц, остановки транспорта, магазины, заводы
- Работа украинской ПВО
- Адреса, информация с визуальной привязкой или координаты боев
- Номера автомобилей и бронетехники
- Имена потерпевших или погибших
Также закон запрещает распространять информацию о перемещении иностранной военной помощи, которая поступает в Украину.
Исключение сделано только для материалов, которые выкладывают в открытый доступ министерство обороны Украины и Генштаб вооруженных сил.
За нарушение запрета предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет. Максимальное наказание будет применяться в случае, если военная информация опубликована по корыстным мотивам и по предварительному сговору.