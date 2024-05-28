Дмитрию Медведеву показали дроны на полигоне в Ленинградской области. Под Бахмутом держит позиции украинская бригада «Холодный Яр». Она воюет в Донбассе уже 10 лет Восемьсот двадцать четвертый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Балашихе сбили дрон. Минобороны РФ заявило, что уничтожило «малоразмерный воздушный шар».

В Орловской области беспилотники атаковали АЗС. Один пожарный погиб, трое ранены.

Дрон ВСУ атаковал объект системы предупреждения о ядерном ударе в Орске — в 1800 километрах от границы с Россией.

Минобороны России объявило о захвате Нетайлово в Донецкой области и Ивановки в Харьковской области.

Офицера бундесвера, обвиняемого в шпионаже в пользу России, приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Суд оставил в СИЗО генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве — несмотря на ходатайство следствия о переводе под домашний арест.

Парламентская ассамблея НАТО призвала разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по целям на территории РФ.

Главком ВСУ сообщил, что Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских военных.

В Украине открыли расследование из-за прорыва российских войск в Харьковской области.

Дмитрий Медведев инспектирует БПЛА

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 27 мая посетил военный полигон Песочненский в Ленинградской области, где ему показали FPV-дроны, детекторы дронов «Булат» и противодронные ружья, сообщал ТАСС. «Медуза» подробно разбирала , какую роль сейчас играют беспилотники в войне в Украине. Екатерина Штукина / Спутник/ AP / Scanpix / LETA

Российские войска в Херсонской области Украины

В Херсонской области дислоцирована группировка «Днепр» так называемой Объединенной группировки российских войск Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

На вооружении у ВС РФ стоят 122-мм реактивные системы залпового огня «Град» (БМ-21). Они были разработаны в начале 1960-х годов и активно применяются до сих пор Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

В группировку «Днепр» входит реактивный дивизион «Лотос». Он был сформирован в 2023 году в Астраханской области из, как объявили в правительстве региона, желающих служить по контракту местных жителей, которые «готовы браться за самые трудные дела, когда зовет Родина». Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Боец батальона «Лотос», входящего в группировку «Днепр», с РСЗО «Град» Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Разрушения после удара по оккупированной части Херсонской области

Село Нижние Серогозы расположено в занятой российским войсками части Херсонской области. Оккупационные власти утверждают, что 27 мая украинские войска нанесли удар по зданию социального фонда, ранения получили пять человек. Представители СК заявили РИА Новости, что обстрел, предположительно, произведен «с применением ракетной системы залпового огня производства стран НАТО» Александр Полегенько / ТАСС / Profimedia

Обстрел Харькова

Российские войска 27 мая вновь нанесли удары по Харькову. Под обстрел попали Холодногорский и Шевченковский районы. Ранения в результате удара по Холодногорскому району получили 11 человек, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, один человек погиб. В Шевченковском районе разрушений и пострадавших нет, добавил он Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

«Медуза» публиковала рассказы жителей Харькова — города, который живет под постоянными обстрелами и не сдается Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Украинские минометчики под Бахмутом

93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр» противостоит российским войскам в Донецкой области. На вооружении у бригады, в числе прочего, стоят французские тяжелые 130-мм минометы MO-120-RT, которые Украине передали союзники Iryna Rybakova / AP / Scanpix / LETA

93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр» участвует в боях в Донецской области уже более 10 лет. Ее бойцы, в частности, обороняли Донецкий аэропорт Iryna Rybakova / AP / Scanpix / LETA

Мемориал павшим воинам в Киеве

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот двадцать третьего — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.