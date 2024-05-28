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Дмитрию Медведеву показали дроны на полигоне в Ленинградской области. Под Бахмутом держит позиции украинская бригада «Холодный Яр». Она воюет в Донбассе уже 10 лет Восемьсот двадцать четвертый день войны. Фотографии
Источник: Meduza
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- В Балашихе сбили дрон. Минобороны РФ заявило, что уничтожило «малоразмерный воздушный шар».
- В Орловской области беспилотники атаковали АЗС. Один пожарный погиб, трое ранены.
- Дрон ВСУ атаковал объект системы предупреждения о ядерном ударе в Орске — в 1800 километрах от границы с Россией.
- Минобороны России объявило о захвате Нетайлово в Донецкой области и Ивановки в Харьковской области.
- Офицера бундесвера, обвиняемого в шпионаже в пользу России, приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.
- Суд оставил в СИЗО генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве — несмотря на ходатайство следствия о переводе под домашний арест.
- Парламентская ассамблея НАТО призвала разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по целям на территории РФ.
- Главком ВСУ сообщил, что Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских военных.
- В Украине открыли расследование из-за прорыва российских войск в Харьковской области.
Дмитрий Медведев инспектирует БПЛА
Российские войска в Херсонской области Украины
Разрушения после удара по оккупированной части Херсонской области
Обстрел Харькова
Украинские минометчики под Бахмутом
Мемориал павшим воинам в Киеве
Главные фотографии предыдущего — восемьсот двадцать третьего — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.