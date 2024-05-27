В Балашихе сбили дрон. Минобороны РФ заявило, что уничтожило «малоразмерный воздушный шар»

В подмосковной Балашихе силы ПВО сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Инцидент произошел около 21:00 в микрорайоне Кучино. По словам чиновника, обломки дрона упали на частный дом.

«Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал. С восстановлением дома мы обязательно поможем. Жители Балашихи могли слышать хлопки — прошу сохранять спокойствие, все службы работают на месте», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что над территорией Московской области был уничтожен «малоразмерный воздушный шар».

По информации телеграм-канала «112», в результате падения обломков сбитого беспилотника в Балашихе пострадал один человек — он получил травму лица.

Агентство ТАСС со ссылкой на авиационные службы пишет, что вечером 27 мая самолеты, находившиеся на эшелонах на северо-востоке от Москвы, временно изменили курсы взлетов и посадки. Это изменение незначительно скажется на прибытии рейсов — московские аэропорты работают штатно, сказал собеседник агентства.

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