«Это касается всего региона на севере, откуда российские силы обстреливают Украину». Белый дом уточнил, где ВСУ могут использовать американское оружие для ударов по России

Директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН 31 мая, что Вооруженные силы Украины могут использовать американское оружие для ударов по любым российским территориям возле северной границы Украины, если армия РФ ведет оттуда обстрел.

«Это касается всего региона на севере [у украинско-российской границы], откуда российские силы обстреливают Украину. Раньше они могли относительно безопасно оттуда вести обстрелы, но теперь украинские силы могут использовать наши боеприпасы и оружие, чтобы иметь возможность вести огонь в ответ», — заявил Карпентер

Как подчеркивает ТСН, удары ВСУ по России американским оружием не ограничены границами Харьковской области, как об этом сообщали западные СМИ.

Западные медиа со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России американским оружием, но только рядом с границей в районе Харькова, где российская армия пытается идти в наступление.

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