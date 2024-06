Выступление Placebo на фестивале Mad Cool в Мадриде, 6 июля 2022 года Ricardo Rubio / Europa Press / Getty Images

Британскую рок-группу Placebo обвинили в скрытой поддержке России после того, как музыканты анонсировали выступление на фестивале Park Live в Казахстане.

Музыкальный фестиваль Park Live с 2013 по 2019 год проходил в Москве. На нем выступали многие западные звезды — The Prodigy, Gorillaz, Massive Attack, Red Hot Chili Peppers, The Killers, System of a Down. В 2020-2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса, а в 2022-2023-м — из-за российского вторжения в Украину и последовавшего отказа иностранных артистов от гастролей в РФ.

В 2024-м Park Live объявил о своем возвращении. Однако на этот раз он пройдет в Алматы. Организаторы анонсировали хедлайнеров мероприятия — 6 сентября на Park Live выступит южноафриканский хип-хоп-дуэт Die Antwoord, 7 сентября — американский рэпер Tyga, а последний день фестиваля, 8 сентября, закроет британская группа Placebo (их же называли одними из хедлайнеров Park Live 2022 года, отмененного из-за войны). Спонсором фестиваля 2024 года значится компания «Яндекс».

Сразу после того, как в соцсетях Placebo опубликовали анонс выступления в Казахстане с русскоязычной афишей, на группу посыпались недовольные комментарии от украинских пользователей. Они посчитали, что таким образом музыканты не только демонстрируют свое сотрудничество с Россией, но также получают гонорары от компании, «спонсирующей» войну в Украине.

Публично группа никак не комментировала эти обвинения. В анонсе концерта в фейсбуке она ограничила комментарии, в инстаграме — убирала негативные комментарии, а затем полностью удалила пост.

Сейчас недовольные комментарии (и одобрительные российские) можно найти только под постом в соцсети Х.

В Казахстане есть множество местных промоутеров, но вы выбрали российский фестиваль и крупную технологическую российскую компанию, которая спонсирует войну в моей стране. Я была на двух ваших концертах в Киеве и не представляла своей жизни без Placebo, но это огромное предательство по отношению к вашим поклонникам в Украине.

Легко быть против войны, когда дело не в деньгах, да? Но тогда уже не важно, кто является организатором и куда пойдет прибыль от Yandex Park Live. Разочарована тем, что группа, которую я люблю уже 10 лет, решает спонсировать бомбы, которые упадут на мою страну, а может быть, и на мой дом.

Вам следует что-то сделать с пророссийски настроенными людьми в вашем менеджменте.

Это ваше заявление в поддержку российской компании «Яндекс»? Деньги, которые они получат, будут потрачены на инвестиции в военный комплекс и продолжение войны в Украине. Это позор.

Вас совершенно не смущает тот факт, что «Яндекс» поддерживает войну и является одним из налогоплательщиков, чьи налоги идут на поддержку войны, и с помощью Казахстана обходит санкции. Так что деньги не пахнут и они не в крови. Обидно.

Не могу поверить, что потратила свои подростковые годы на поддержку вас.

Годы восхищения просто разрушены. Вы только что доказали, что деньги для вас важнее морали.

Просто любопытно, что бы вы еще сделали, чтобы поддержать российскую агрессию.

Какое разочарование. Российские подхалимы…

Позор. Спонсоры геноцида.

В начале полномасштабной войны Placebo также вызвали недовольство у украинских пользователей, когда опубликовали снимок обнимающейся пары на концерте — на нем молодой человек был обернут украинским флагом, а девушка — российским. После критики в соцсетях фото удалили.