Группа Placebo отменила выступление в Алматы на фестивале Park Live (его финансирует «Яндекс»)

Британская группа Placebo отменила свое выступление на музыкальном фестивале Park Live в Алматы 8 сентября, а также концерт в Тбилиси 12 сентября. Участники коллектива Брайан Молко и Стефан Олсдал объявили об этом в обращении поклонникам, опубликованном в соцсетях группы 2 сентября.

По словам музыкантов, для отмены выступления на Park Live «есть веские косвенные причины, не связанные с профессионализмом организаторов, которые мы не смогли разрешить». «Соответственно, несмотря на все усилия наших грузинских промоутеров, это сделало логистически невозможным наше выступление в Тбилиси», — заявили артисты.

Мы приносим глубочайшие извинения всем нашим поклонникам в Казахстане и Грузии за отмену концертов в столь поздний срок. Мы также приносим глубокие извинения тем из вас, кто планировал приехать издалека.

Участники Placebo добавили, что собираются приехать и в Казахстан, и в Грузию в будущем, «когда это будет возможно».

Организаторы Park Live сообщили, что «шокированы и демотивированы» решением Placebo. Из-за заявления британского коллектива организаторы внесли изменения в расписание последнего дня. «Группа The Kooks согласилась стать хедлайнером Park Live 8 сентября с полноценным полуторачасовым сетом». Организаторы добавили, что зрители, купившие билеты на 8 сентября, могут вернуть билеты или посетить дополнительный день фестиваля.

Музыканты Placebo отменили выступление на Park Live после того, как их раскритиковали в соцсетях из-за поддержки российских властей — спонсором фестиваля выступает российская компания «Яндекс».

Группа Placebo заявлялась как один из хедлайнеров фестиваля Park Live.

Park Live — крупный музыкальный фестиваль, проходивший в Москве с 2013 по 2019 год. На нем выступали такие группы, как The Prodigy, Gorillaz, Massive Attack, Red Hot Chili Peppers, The Killers, System of a Down. Фестиваль не проходил в 2020-2021 годах из-за паднемии коронавируса, а в 2022-2023-м — из-за вторжения российских войск в Украину и последовавшего отказа иностранных артистов выступать в России. Фестиваль объявил в 2024 году, что вернется и пройдет в Алматы. Спонсором Park Live значится «Яндекс».

