Фестиваль Park Live в Москве отменили второй год подряд

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Организаторы московского фестиваля Park Live объявили о переносе мероприятия на 2022 год из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В прошлом году фестиваль также был отложен.

К сожалению, как и в 2020, международные гастроли сталкиваются с препятствиями, при которых провести фестиваль заявленного уровня просто невозможно. Регулярное авиасообщение не налажено; артисты не могут получить российские визы; по состоянию на сегодняшний день некоторые из стран вообще нельзя покинуть без уважительной причины, а для артистов из Британии по-прежнему необходим карантин. В связи с этим мы вынужденно переносим фестиваль на 2022 год.

Планируется, что в 2022 году фестиваль пройдет в течение трех уикендов. В частности, уже заявлены выступления My Chemical Romance (17 июня), Placebo (19 июня), Gorillaz (8 июля), Deftones (9 июля) и The Killers (16 июля). Также согласовываются даты новых выступлений групп Slipknot и The Offspring.

Билеты, приобретенные на Park Live в 2020 и 2021 годах, будут действительны на фестивале 2022 года.

Фестиваль UPark, который делает та же команда промоутеров в Киеве с похожим составом участников, также перенесен на 2022 год.

