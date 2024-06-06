«Не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна». В Москве у посольства Франции повесили плакат с призывом к французским военным сдаваться в плен Восемьсот тридцать третий день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна быть готова к войне с Россией к 2029 году.

Суд приговорил стримершу Анну Бажутову к пяти с половиной годам колонии за стрим о Буче.

Журналиста Дмитрия Колезева заочно арестовали по делу о «фейках» про армию из-за поста о Буче.

Financial Times: США готовы предоставить Украине кредит за счет прибыли от российских активов, если ЕС продлит санкции против РФ на неопределенный срок.

Мобилизованного из Свердловской области посадили на 23 года. Он взорвал гранату в казарме, где спали его сослуживцы.

ВСУ заявили, что за ночь сбили 22 российских дрона-камикадзе. В Полтавской области беспилотник попал в промышленный объект.

Отчет: в ближайшие 10 лет «Газпрому» вряд ли удастся восстановить объемы продаж газа, потерянные из-за войны в Украине и санкций.

Из Украины перестали выпускать военнообязанных украинцев с ВНЖ в других странах и двойным гражданством.

В России вынесли первый приговор по делу о диверсионном сообществе. Двум фигурантам дали от 17 до 22 лет колонии по обвинению в вербовке подростков для поджогов на железной дороге.

В Москве туриста из Ирана оштрафовали по протоколу о «дискредитации» армии из-за свитшота с флагом Украины.

Блэкаут в Киеве

Российские войска целенаправлено пытаются разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, нанося удары по ее объектам в разных частях страны. Из-за повреждений в Украине вынуждены применять как плановые, так и экстренные ограничения подачи электроэнергии для жителей и предприятий. 3 июня было объявлено, что в Киеве вводят одни из самых жестких за последнее время ограничений — электричества не будет в общей сложности от 9 до 12 часов в сутки, в зависимости от дня недели. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснял, что такая мера необходима из-за большого количества критической инфраструктуры в столице Украины, и, в условиях нехватки электричества, приходится сокращать подачу другим потребителям.

Городское освещение в Киеве временно отключено для экономии электричества. 5 июня 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Пожар в Полтаве после обстрела

В ночь на 5 июня российские войска атаковали дронами Полтавскую область. Из-за удара беспилотников, сообщал глава региона Филипп Пронин, возник пожар на одном из предприятий в Полтаве. Пострадал один человек, но от госпитализации он отказался, писал Пронин в своем телеграм-канале, призывая жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Пожар на предприятии в Полтаве после удара российских дронов. 5 июня 2024 года ГСЧС Полтавской области

Площадь пожара в ГСЧС Полтавской области оценивали в 800 квадратных метров. 5 июня 2024 года ГСЧС Полтавской области

Украинские военные медики вывозят раненого

Российские войска продолжают попытки захватить Часов Яр в Донецкой области, но ВСУ держат оборону, несмотря на потери. Рядом с бойцами на передовой находятся военные медики, делающие все возможное, чтобы спасти раненых.

Украинский военный медик во временном пункте под Часовым Яром готовится к эвакуации раненых Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Военные медики принимают раненого бойца, которого сослуживцам удалось вывезти с передовой на автомобиле Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Первую помощь бойцу начинают оказывать сразу же, как он попадает к военным медикам Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Пропагандистский плакат у посольства Франции в Москве

Возле посольства Франции в Москве на улице Большая Якиманка на павильоне общественного транспорта разместили плакат, призывающий французских военных сдаваться в плен. «Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна», — написано на плакате. Также на плакате размещена фотография французского генерала Эдгара Пюо, командира дивизии СС «Шарлемань», убитого в 1945 году, сопровождающаяся надписью: «Эти французы уже воевали против России на стороне нацистов». На плакате также содержится призыв вызвать «Волгу» 149.200 (это частота для сдачи в плен), чтобы получить инструкции.

В конце мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Франция направит в Украину своих инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. По данным Reuters, официально Франция объявит об отправке инструкторов во время визита президента Украины Владимира Зеленского, приглашенного на мероприятия в честь 80-летия высадки сил союзников в Нормандии. 1 июня в Париже около Эйфелевой башни установили фальшивые гробы с надписью «Французские солдаты Украины». По данным французских СМИ, следствие подозревает, что к акции причастны российские спецслужбы. Кто разместил плакат у посольства Франции в Москве, не уточняется, но новость о нем с подробным описанием опубликовало, в числе прочих, государственное агентство ТАСС.

Москва, улица Большая Якиманка. 4 июня 2024 года AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот тридцать второго — дня войны можно посмотреть по этой ссылке. В этот день проект «Хочу жить» опубликовал фото украинца, который провел в плену больше двух лет.