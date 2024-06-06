«Не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна». В Москве у посольства Франции повесили плакат с призывом к французским военным сдаваться в плен Восемьсот тридцать третий день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна быть готова к войне с Россией к 2029 году.
- Суд приговорил стримершу Анну Бажутову к пяти с половиной годам колонии за стрим о Буче.
- Журналиста Дмитрия Колезева заочно арестовали по делу о «фейках» про армию из-за поста о Буче.
- Financial Times: США готовы предоставить Украине кредит за счет прибыли от российских активов, если ЕС продлит санкции против РФ на неопределенный срок.
- Мобилизованного из Свердловской области посадили на 23 года. Он взорвал гранату в казарме, где спали его сослуживцы.
- ВСУ заявили, что за ночь сбили 22 российских дрона-камикадзе. В Полтавской области беспилотник попал в промышленный объект.
- Отчет: в ближайшие 10 лет «Газпрому» вряд ли удастся восстановить объемы продаж газа, потерянные из-за войны в Украине и санкций.
- Из Украины перестали выпускать военнообязанных украинцев с ВНЖ в других странах и двойным гражданством.
- В России вынесли первый приговор по делу о диверсионном сообществе. Двум фигурантам дали от 17 до 22 лет колонии по обвинению в вербовке подростков для поджогов на железной дороге.
- В Москве туриста из Ирана оштрафовали по протоколу о «дискредитации» армии из-за свитшота с флагом Украины.
Блэкаут в Киеве
Российские войска целенаправлено пытаются разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, нанося удары по ее объектам в разных частях страны. Из-за повреждений в Украине вынуждены применять как плановые, так и экстренные ограничения подачи электроэнергии для жителей и предприятий. 3 июня было объявлено, что в Киеве вводят одни из самых жестких за последнее время ограничений — электричества не будет в общей сложности от 9 до 12 часов в сутки, в зависимости от дня недели. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснял, что такая мера необходима из-за большого количества критической инфраструктуры в столице Украины, и, в условиях нехватки электричества, приходится сокращать подачу другим потребителям.
Пожар в Полтаве после обстрела
В ночь на 5 июня российские войска атаковали дронами Полтавскую область. Из-за удара беспилотников, сообщал глава региона Филипп Пронин, возник пожар на одном из предприятий в Полтаве. Пострадал один человек, но от госпитализации он отказался, писал Пронин в своем телеграм-канале, призывая жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Украинские военные медики вывозят раненого
Российские войска продолжают попытки захватить Часов Яр в Донецкой области, но ВСУ держат оборону, несмотря на потери. Рядом с бойцами на передовой находятся военные медики, делающие все возможное, чтобы спасти раненых.
Пропагандистский плакат у посольства Франции в Москве
Возле посольства Франции в Москве на улице Большая Якиманка на павильоне общественного транспорта разместили плакат, призывающий французских военных сдаваться в плен. «Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна», — написано на плакате. Также на плакате размещена фотография французского генерала Эдгара Пюо, командира дивизии СС «Шарлемань», убитого в 1945 году, сопровождающаяся надписью: «Эти французы уже воевали против России на стороне нацистов». На плакате также содержится призыв вызвать «Волгу» 149.200 (это частота для сдачи в плен), чтобы получить инструкции.
В конце мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Франция направит в Украину своих инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. По данным Reuters, официально Франция объявит об отправке инструкторов во время визита президента Украины Владимира Зеленского, приглашенного на мероприятия в честь 80-летия высадки сил союзников в Нормандии. 1 июня в Париже около Эйфелевой башни установили фальшивые гробы с надписью «Французские солдаты Украины». По данным французских СМИ, следствие подозревает, что к акции причастны российские спецслужбы. Кто разместил плакат у посольства Франции в Москве, не уточняется, но новость о нем с подробным описанием опубликовало, в числе прочих, государственное агентство ТАСС.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот тридцать второго — дня войны можно посмотреть по этой ссылке. В этот день проект «Хочу жить» опубликовал фото украинца, который провел в плену больше двух лет.