В Москве туриста из Ирана оштрафовали по протоколу о «дискредитации» армии из-за свитшота с флагом Украины
Источник: Суды общей юрисдикции Москвы
Тверской районный суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана Хоссии Хидари на 50 тысяч рублей по административному протоколу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщает пресс-служба московских судов.
Поводом для составления протокола стало то, что Хидари появился в общественном месте в футболке с изображением герба и флага Украины, рассказали РИА Новости в суде.
По данным телеграм-канала Astra, 30-летнего туриста из Ирана задержали днем 4 июня и доставили в отдел полиции «Китай-город» из-за свитшота Balenciaga с флагом Украины, трезубцами на рукавах и призывом помогать украинским беженцам.
Согласно карточке дела, которую обнаружила «Медиазона», штраф иранцу назначили вскоре после задержания.