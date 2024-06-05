В Москве туриста из Ирана оштрафовали по протоколу о «дискредитации» армии из-за свитшота с флагом Украины

Тверской районный суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана Хоссии Хидари на 50 тысяч рублей по административному протоколу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщает пресс-служба московских судов.

Поводом для составления протокола стало то, что Хидари появился в общественном месте в футболке с изображением герба и флага Украины, рассказали РИА Новости в суде.

По данным телеграм-канала Astra, 30-летнего туриста из Ирана задержали днем 4 июня и доставили в отдел полиции «Китай-город» из-за свитшота Balenciaga с флагом Украины, трезубцами на рукавах и призывом помогать украинским беженцам.

Согласно карточке дела, которую обнаружила «Медиазона», штраф иранцу назначили вскоре после задержания.