Журналиста Дмитрия Колезева заочно арестовали по делу о «фейках» про армию из-за поста о Буче

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего главного редактора издания Republic и основателя екатеринбургского издания Itʼs my City Дмитрия Колезева по делу о распространении «фейков» про армию, сообщает пресс-служба московских судов.

В материалах дела, фрагмент которых опубликовал сам журналист, говорится, что он негативно высказался о российских военных, а также о сотрудниках госорганов — в частности, МИД России и Минобороны — в посте, написанном 4 апреля 2022 года. Судя по адресу страницы, речь в посте идет о Буче.

«Я прочитал экспертизу СК (Следственный комитет) и, по-моему, эксперт пришел к выводу, что никаких признаков вражды в моих публикациях о Буче нет, только негативная оценка ВС РФ и властей РФ», — написал журналист, комментируя материалы дела. Тем не менее, по его словам, следствие переквалифицировало статью на более тяжкую часть.

Заседание суда было назначено на 18:30 — то есть после окончания рабочего времени, отмечает «Медиазона». В такое время в зал обычно не допускают слушателей, пишет издание.

Колезева обвиняют в распространении «фейков» по мотивам политической ненависти или вражды (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Максимальное наказание по этой части составляет до десяти лет лишения свободы.

В ноябре 2022 года Минюст России признал Колезева «иноагентом». В ноябре 2023-го МВД России объявило его в розыск; по какой статье — в карточке ведомства не уточнялось. Сам Колезев 24 мая объявил об уходе с должности главного редактора Republic и намерении «полностью посвятить себя персональным медиа-проектам».