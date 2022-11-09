МВД России объявило в розыск главного редактора Republic Дмитрия Колезева
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Главный редактор Republic Дмитрий Колезев объявлен в розыск, следует из базы данным МВД России. Первой внимание на это обратила «Медиазона».
Согласно карточке розыска, в отношении журналиста возбуждено уголовное дело, но неясно, по какой статье.
Сам Дмитрий Колезев, который сейчас живет в Вильнюсе, сообщил, что не знает, по какой статье возбуждено дело. По его словам, о розыске он узнал из СМИ.
«Некоторое время назад меня предупреждали знакомые в России, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям (причем, как мне сказали, некоторые эксперты отказывались искать состав — спасибо им). Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно», — считает Колезев.